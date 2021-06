Ping Identity, l’un des spécialistes mondiaux de la gestion des identités (avec des offres IDaaS et SSO) et du contrôle des accès distants, annonce l’acquisition d’un spécialiste de la détection et du blocage des bots et des comportements frauduleux.

SecuredTouch a développé une IA de biométrie comportementale qui donne une visibilité singulière sur les activités potentiellement malveillantes sur les sites et réseaux digitaux. Ses capacités de détection des ‘bots’ et de protection contre l’usurpation des comptes renforcent la sécurité des business tout en procurant aux clients finaux une expérience digitale plus transparente et plus sécurisée.

Ping Identity compte intégrer les technologies de SecuredTouch au cœur de sa plateforme PingOne Cloud Platform. Les entreprises auront ainsi accès à des signaux avancés et des données et des renseignements leur permettant d’avoir une meilleure compréhension de comportements frauduleux. Elles pourront renforcer la procédure d’authentification si nécessaire pour stopper des activités malveillantes et réduire les risques de fraude.

« L’identité n’est pas seulement le fait de savoir qui sont les clients, mais aussi de savoir quand quelqu’un prétend être un client. Alors que beaucoup d’entreprises sont aujourd’hui au milieu de très gros projets de transformation digitale, elles doivent impérativement disposer de solutions de gestion des identités transparentes et sécurisées pour maîtriser en toute confiance ces deux cas de figure, » explique André Durand, fondateur et CEO de Ping Identity. « L’acquisition de SecuredTouch accélère notre vision de solutions de gestion des identités intelligentes dans le cloud qui protègent efficacement contre des comportements malveillants tels les ‘bots’, les émulateurs et la prise de contrôle de comptes utilisateurs. »