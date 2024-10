Au sommaire de ce nouvel InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT, retrouvez l’alliance inattendue entre Intel et AMD, le scepticisme des utilisateurs de SAP envers RISE, l’arrivée d’un nouveau président chez Atos, la consolidation du marché des ESN, une start-up suisse qui évalue les IA face à l’IA Act, et Google qui investit dans le nucléaire…

Bienvenue dans ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo, votre rendez-vous vidéo hebdomadaire pour tout savoir et comprendre sur l’actualité IT. Comme chaque semaine, Guy Hervier et François décryptent les faits marquants et les innovations qui secouent le monde de l’IT.

Cette semaine, Intel et AMD surprennent en s’unissant pour créer le x86 Ecosystem Advisory Group, une alliance visant à défendre l’architecture x86 face à la concurrence croissante des puces ARM, alors que l’émergence des PC dotés d’intelligence artificielle redistribue les cartes.

Du côté de SAP, une étude de l’USF révèle le manque d’enthousiasme des utilisateurs pour l’offre cloud RISE with SAP. Les coûts de migration élevés, les délais incertains et les bénéfices peu convaincants freinent l’adoption de cette solution, malgré les efforts de l’éditeur pour pousser ses clients vers le cloud.

Atos continue sa saga avec l’annonce de l’arrivée de Philippe Salle, ancien PDG d’Altran, à la présidence du conseil d’administration. Il prendra les rênes du groupe en février, avec pour mission de redresser l’entreprise et de clarifier l’avenir de ses activités sensibles.

Parallèlement, le secteur des ESN connaît une consolidation notable avec le rachat de Micropole par Talent. Cette fusion crée un nouvel acteur majeur du conseil en management et en systèmes d’information en France.

En matière d’intelligence artificielle, une start-up suisse, LatticeFlow, développe un outil pour tester les modèles d’IA conformément à l’IA Act européen. Les premiers résultats montrent des disparités significatives entre les différents acteurs, notamment sur les critères de non-discrimination.

Enfin, face à la consommation énergétique croissante de ses data centers, Google investit dans le nucléaire en signant un accord avec Kairos Power pour développer des petits réacteurs modulaires (SMR) d’ici 2030. Une initiative qui soulève des questions sur la sécurité et la réglementation, tout en mettant en lumière les défis énergétiques aux États-Unis.

Bienvenue dans ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo…



SOMMAIRE

En Bref :

Intel et AMD s’allient pour sauver x86

Une alliance Intel – AMD pour sauver l’architecture x86

Les utilisateurs boudent Rise

Gianmaria Perancin (USF) : « Nous devons co-construire avec SAP pour préparer l’avenir »

NIS2 retranscrit en droit français

Atos nomme son nouveau président

Talan rachète Micropole

Classement 2024 des ESN et ICT : Sopra Steria détrône SCC France

Le dossier :

Les manques des acteurs de l’IA

Le Rendez-Vous :

HPE Discover à Barcelone

Du 20 au 21 novembre : HPE Discover 2024: Discover What’s Next – Edge, Hybrid Cloud & AI

L’insolite de la semaine :

Une centrale nucléaire pour Google

Investir dans l’IA, un pari autant coûteux que risqué pour l’environnement