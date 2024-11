Au sommaire de ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo, de la gratuité chez VMware, de nouvelles baies unifiées NetApp, Nutanix s’étend un peu plus sur AWS, l’ANSSI s’inquiète de la cybersécurité de la santé, Red Hat s’offre Neural Magic et l’IA s’implante dans le secteur public.

Bienvenue dans votre émission hebdomadaire qui déchiffre l’actualité IT. Retrouvez, comme chaque semaine Guy Hervier et Jean-François Le Nilias, pour commenter une actualité IT toujours aussi dynamique. Au sommaire cette semaine :

VMware rend gratuit pour tous ses solutions de virtualisation sur le poste de travail. Broadcom, peu intéressé par ce marché Desktop avait déjà rendu ses solutions Fusion et Workstation gratuites pour les usages personnels. Désormais, elles sont gratuites pour tous les usages.

NetApp élargit son portefeuille avec de nouvelles baies de stockage abordables, offrant des performances optimisées pour les petites et moyennes entreprises. Des baies dotées du système ONTAP et d’une puissante protection anti-ransomware.

Nutanix et Amazon Web Services (AWS) renforcent leur partenariat, facilitant l’extension transparente des solutions hyperconvergées de Nutanix sur l’infrastructure cloud d’AWS.

L’ANSSI diagnostique le secteur de la santé et dresse un état des lieux des risques, vulnérabilités et menaces affectant le secteur de la santé..

Au chapitre « économique », Red Hat acquiert Neural Magic, une startup spécialisée dans l’optimisation des modèles d’intelligence artificielle, visant à intégrer ces technologies dans ses offres open source.

Le dossier de la semaine est consacré à l’IA et ses usages dans le secteur public : Analyse des initiatives et des défis liés à l’adoption de l’intelligence artificielle au sein des administrations publiques.

