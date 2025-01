Et c’est reparti pour une nouvelle saison de votre émission hebdomadaire qui déchiffre l’actualité IT. Au sommaire de ce premier numéro 2025 d’InfoNews Hebdo, les Copilot+ PC font le Show au CES de Las Vegas, IBM met du Power pour S/4 HANA, Python est le langage de 2024, la Cour des comptes épingle les hôpitaux, Microsoft dépense sans compter…

Bienvenue dans ce premier numéro 2025 d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT. Guy Hervier et Jean-François Le Nilias rempilent pour une nouvelle année aux commandes de l’émission. En 2025, si le paysage technologique est toujours en constante évolution, certaines dynamiques s’accélèrent, et d’autres s’effritent. En témoigne le recul d’Intel alors que le CES de Las Vegas met en lumière les « Copilot+ » et que les processeurs ARM de Qualcomm mais aussi d’autres comme NVidia font le pressing pour enfin faire basculer l’univers des PC dans l’IA et ARM.

Du côté du Cloud, de nouvelles dynamiques s’installent à l’instar d’IBM et SAP qui allient leurs forces pour simplifier la transition vers S/4 HANA.

Du côté des langages, Python confirme sa place de leader alors que le langage séduit de plus en plus non seulement par sa simplicité et son universalité mais aussi parce qu’il est devenu le langage de prédilection de l’IA.

Du côté de l’IA justement, les investissements massifs se poursuivent en 2025 comme en témoigne l’annonce de Microsoft et ses 80 milliards pour étendre les datacenters IA.

Du côté de la cybersécurité, la Cour des comptes alerte sur les failles numériques des hôpitaux, l’un des grands chantiers 2025 de l’ANSSI et des acteurs de la Cyber.

Au programme également, un focus sur le marché des serveurs et deux rendez-vous incontournables autour de la cybersécurité. Sans oublier notre rubrique « Carton rouge », qui réserve une surprise pour commencer l’année sur une note piquante.

L’occasion aussi pour nous de vous souhaiter à tous une bonne année 2025…



EN BREF :

Les Copilot+ PC en vedette au CES :

Le CES de Las Vegas a marqué l’essor des PC dits « Copilot+ », basés sur l’intelligence artificielle. Qualcomm, avec ses nouvelles puces Snapdragon, domine cette révolution. Intel, quant à lui, perd du terrain, face notamment à l’écosystème ARM.

SAP et IBM pour S/4 HANA :

IBM et SAP collaborent pour accélérer la migration vers S/4 HANA sur des serveurs Power virtuels, promettant des déploiements en moins de 90 jours.

Python, langage de l’année :

Élu langage de l’année 2024 par Tiobe, Python conforte sa popularité, particulièrement dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la statistique.

Les établissements de santé et la sécurité :

Un rapport de la Cour des comptes souligne le sous-investissement des hôpitaux dans leur numérisation, laissant ces derniers particulièrement vulnérables aux cyberattaques.

Microsoft investit 80 milliards :

L’entreprise annonce un investissement colossal en infrastructures pour l’IA, renforçant son rôle de leader dans le secteur.

LE DOSSIER :

Le marché des serveurs boosté par l’IA :

Le développement des datacenters, notamment pour l’IA générative, connaît une forte croissance (+34 % en 2024). Nvidia et des acteurs comme Foxconn dominent un marché en pleine mutation, au détriment des fabricants traditionnels comme Dell et HPE.

RENDEZ-VOUS :

La Cybersécurité à l’honneur en janvier :

GS Days (28 janvier 2025, Paris) : Une journée consacrée à l’évolution du rôle des RSSI. Cyber Show Paris (29-30 janvier, Paris) : Deux jours dédiés aux solutions, à la réglementation et à la gestion des identités.



CARTON ROUGE :

La Commission européenne viole le RGPD :

Épinglée par la Cour de justice européenne, la Commission a été sanctionnée pour avoir transmis des données personnelles à un opérateur américain. Une amende symbolique de 400 euros, mais un faux pas significatif.