Comme chaque semaine, retrouvez InfoNews Hebdo avec au sommaire une nouvelle version majeure de la plateforme de collaboration open source eXo, le lancement d’un serveur IA compact et refroidi par eau chez Lenovo, la solution de stockage ultra-performante FlashBlade//EXA de Pure Storage pour l’IA, des vulnérabilités critiques sur VMware ESXi, l’acquisition de Moveworks par ServiceNow, ainsi que le panorama des cybermenaces 2024 de l’ANSSI.

Bienvenue dans cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, l’émission hebdomadaire consacrée aux actualités marquantes dans le domaine de l’informatique et des télécommunications. Et le sommaire de cette émission reflète des sujets qui préoccupent encore et toujours les DSI avec du Cloud, du Stockage, de l’IA, des vulnérabilités et des cybermenaces !

L’émission commence par de l’innovation technologique avec la sortie de eXo Platform 7.0, une alternative open source et souveraine à Microsoft 365, et la présentation du serveur IA compact Lenovo ThinkEdge SE100, deux solutions qui répondent aux enjeux croissants de la transformation numérique des entreprises et de l’accessibilité de l’IA.

L’IA est également au cœur de la plateforme de stockage FlashBlade//EXA de Pure Storage, conçue pour les charges de travail d’IA et de calcul haute performance.

Elle est aussi de plus en plus présente au coeur de la plateforme ServiceNow dans le domaine des agents IA autonomes avec sa plateforme Yokohama.

Enfin, la cybersécurité reste un sujet brûlant avec des vulnérabilités critiques sur les produits VMware et le panorama des cybermenaces 2024 de l’ANSSI qui souligne l’intensification des attaques visant les organisations françaises.

C’est InfoNews Hebdo et ça démarre juste là… maintenant… ci-dessous…

 

AU SOMMAIRE

En Bref

eXo Platform se réinvente

Open Source : eXo Platform se réinvente en version 7.0

Lenovo lance un serveur IA compact

Pure Storage lance de nouveaux FlashBlade

Pure Storage lance ses baies « FlashBlade//EXA » pour relever les défis du stockage IA

VMware des milliers de serveurs encore vulnérables

Panique sur les infrastructures VMware : encore des milliers de serveurs vulnérables

ServiceNow rachète Moveworks

ServiceNow dévoile Yokohama : l’ère des agents IA autonomes pour l’IT est lancée

Le Dossier

Rapport ANSSI : faiblesses en périphérie

Panorama de la cybermenace 2024 : mobilisation et vigilance face aux attaquants | ANSSI

Le Rendez-vous

Matinale IT for Business : IA et expérience clients, le 19 mars en live

Retail : quelle stratégie IT pour transformer l’expérience des collaborateurs et des consommateurs ?

Carton Jaune

Des startups qui défaillent