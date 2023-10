InfoNews Hebdo, votre rendez-vous vidéo avec l’actualité IT, propose cette semaine un menu varié : des nouveautés pour OnlyOffice, des puces ARM pour les PC, AWS en souverain, Atos ne veut pas de sa nationalisation et le quarté gagnant des DSI…

Cette semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias nous ont concocté un petit menu d’actualités IT très varié avec, et c’est pas simple en 2023, très peu d’IA dedans…

Au menu, ils nous proposent un amuse-bouche bureautique avec la nouvelle version d’OnlyOffice suivi d’une entrée chaude autour des puces ARM pour PC qui semblent amenées à se multiplier ce qui pourrait finalement enfin faire décoller la chimère Windows on ARM. C’est en tout cas le rêve de Microsoft qui ne fait plus uniquement les yeux doux à Qualcomm mais encourage NVidia et AMD à entrer dans la danse.

L’entrée tiède qui suit est celle d’AWS qui annonce un Cloud Souverain Européen mais pas si souverain que ça pour les français.

Le trou Normand a un goût épicé : Atos rejette toute volonté de nationalisation.

Le plat de résistance s’intéresse à une étude qui montre que Cybersécurité, Data, Cloud et IA constituent en 2023 et en 2024 le quarté gagnant sur lequel se focalise l’attention des DSI.

Le plateau de fromage est une délicieuse matinale sur les API.

Quand au dessert, c’est le carton rouge contre Meta tendu par de nombreux états américains pour usage de techniques engendrant l’addiction des enfants aux réseaux sociaux Facebbok et Instagram.

Bon appétit à tous…

 <

EN BREF

00:45 – Nouvelle version pour OnlyOffice

OnlyOffice Docs se met à jour en version 7.5

03:45 – Des puces ARM NVidia et AMD pour PC ?

Qualcomm dévoile Snapdragon X Elite… et Windows 12 !

Microsoft poursuit son forcing sur ARM

NVidia et AMD prépareraient des puces ARM pour PC

07:55 – AWS lance une offre de cloud souverain européen

AWS lance une version européenne de son Cloud

11:45 – La nationalisation d’ATOS rejetée par ATOS

14:45 – NVidia s’envole

LE DOSSIER

18:30 – Cybersécurité, data, cloud et IA : le quarté gagnant des DSI

LE RENDEZ-VOUS

20:50 – Matinales IT4B : un second pour les API, le 15 novembre en Live

Pour s’inscrire : Les Matinales IT For Business – Donner un nouveau souffle à son IT grâce aux API

LE CARTON ROUGE

22:50 – Meta sur la sellette