Vendredi… La fin de la semaine et donc l’heure d’en récapituler les principales actualités IT. Voici InfoNews Hebdo avec les ChatGPT personnalisables d’OpenAI, l’IA Grok, les sanctions de la CNIL, les acquisitions de Palo Alto Networks et les ventes de chromebooks en chute libre.

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias vous accueille une nouvelle fois sur le plateau de leur émission qui fait le tour de l’actualité IT de la semaine.

Ils évoquent les annonces d’OpenAI à l’occasion de sa toute première conférence développeurs avec notamment l’introduction des GPTs, ces versions de ChatGPT que chacun peut personnaliser à convenance.

Ils évoquent aussi le cloud et une tendance identifiée pour 2024 : une forme de standardisation des offres entre les grands acteurs.

La CNIL fait parler d’elle et rend dix décision de sanction qui méritent un décryptage.

Les tablettes et Chromebooks ne sont plus dans el vent… Leurs ventes se prennent un vent du coup…

Palo Alto Network fait ses emplètes sur le marché de la cybersécurité

Numeum a sorti son nouveau classement des éditeur…

Enfin, Elon Musk fait de nouveau parler de lui avec GROK, une IA sarcastique formée aux contenus Twitter!

     

