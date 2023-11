Depuis plusieurs années, Microsoft travaille à une profonde refonte d’Outlook pour Windows. Disponible en Preview depuis plusieurs mois, Microsoft ambitionne déjà de nombreuses améliorations et un peu d’IA…

Le client Outlook connaît une transformation majeure. Microsoft est en train de le réécrire pour l’aligner sur les expériences Web. Depuis plusieurs mois déjà les utilisateurs peuvent expérimenter la nouvelle version en commutant l’interrupteur « Preview » présent sur le ruban Office.

Même si cette version n’est pas encore finalisée et n’a pas officiellement remplacée la version ancestrale, Microsoft lui prépare déjà une pléthore d’améliorations pour encourager les utilisateurs à basculer plus rapidement sur cette nouvelle mouture.

L’éditeur a révélé une longue liste de fonctionnalités qui seront déployées progressivement tout au long de l’année 2024.

Voici cette liste :

– Intégration de l’IA Copilot

– Support du fonctionnement hors ligne

– Glisser-déposer des courriels et des pièces jointes sur le bureau

– Dictée vocale

– Capitalisation automatique

– Formatage conditionnel

– Ajout d’un Onglet Fichier dans la recherche

– Ajout d’un Onglet Équipes dans la recherche

– Support des stylets (onglet Dessin) lors de la rédaction d’un courriel

– Réorganisation des dossiers au sein de l’arborescence

– Formatage avancé des images

– Prise en charge des fichiers EML et MSG

– Prise en charge des comptes POP3 et support de S/MIME

– Prise en charge des fichiers PST

– En-têtes repliables dans la liste des messages

– Préservation des réunions refusées

– Dossier Boîte d’envoi

– Rappel des messages

– « Enregistrer sous » pour les pièces jointes (choix du dossier dans lequel enregistrer)

– Partage simplifié de fichiers locaux à partir de Word, Excel et PowerPoint

– Notifications de calendrier partagé pour les comptes professionnels

Comme on peut le constater, certaines fonctionnalités cherchent à intégrer plus d’IA, d’autres à réincorporer des fonctions ancestrales d’Outlook qui n’existent pas sur la version Web (qui sert de fondation au nouvel Outlook), d’autres à améliorer l’expérience utilisateur…

À lire également :