Outlook sur Mac est désormais gratuit, comprenez qu’il ne nécessite plus d’abonnement Office 365/Microsoft 365. Du coup, à quand la gratuité sur PC ?

Outlook est sans doute l’un des outils les plus utilisés dans l’univers professionnel. Né client Exchange Server, il s’est rapidement imposé comme le hub universel pour tout ce qui est email et calendrier en entreprise mais il est aussi très souvent à titre personnel.

Disponible en version simplifiée gratuite sur mobile, le client en version PC comme Mac nécessitait jusqu’à présent soit l’acquisition d’un pack Office ancestral soit un abonnement à Microsoft 365 (anciennement Office 365).

Dans un billet de blog, Microsoft annonce deux nouvelles importantes pour les utilisateurs Mac :

1/ Outlook for Mac est désormais gratuit et ne nécessite plus d’abonnement Microsoft 365. Il suffit simplement de le télécharger (son téléchargement était déjà possible mais l’utilisation imposait un compte Microsoft 365 ou une licence Office for Mac) depuis le Mac App Store. Il suffit de la télécharger et de renseigner ses comptes emails (Outlook.com, Gmail, iCloud, Yahoo, IMAP, POP). On notera qu’Outlook pour Mac peut fusionner en une vue vos différents comptes email, une fonctionnalité toujours absente de la version Windows qui traite chaque compte séparément.

2/ Une nouvelle version entièrement repensée sera prochainement disponible : « Nous sommes en train de reconstruire Outlook pour Mac à partir de zéro pour qu’il soit plus rapide, plus fiable et qu’il soit un Outlook pour tout le monde » Jeremy Perdue, responsable produit chez Microsoft. Une nouvelle version optimisée pour les machines en « Apple Silicon » (les machines en M1 et M2) et proposer une plus forte intégration à la plateforme Intel avec des Widgets, des rappels dans le Notification Center, et une vue des évènements à venir dans la barre de menu. Et l’intégration avec Outlook pour iOS a été renforcée : « Grâce à notre nouvelle fonctionnalité Handoff, vous pouvez reprendre les tâches là où vous les avez laissées entre les appareils iOS et Mac, afin de vous lever et de partir sans perdre une seconde » explique l’éditeur.

Gratuit… grâce à (ou à cause de)… la pub !



Il y a toutefois apparemment un bémol à la gratuité annoncée. La version gratuite est en réalité « ad-supported », autrement dit affiche des publicités comme le fait d’ailleurs l’interface Web d’Outlook pour ceux qui n’ont pas d’abonnement. Les publicités disparaissent d’elles-mêmes dès lors que vous utilisez Office for Mac ou Microsoft 365.

Autre information importante, le nouvel Outlook for Mac demeure un produit natif macOS pour tirer pleinement profit de la plateforme. C’est un peu une surprise car Microsoft travaille depuis plusieurs mois sur une nouvelle version « universelle » d’Outlook pour Windows et pour le Web. En effet, le futur Outlook for Windows, actuellement en Preview, est une application PWA (Progressive Web App) reposant sur des technologies WEB. L’éditeur semble avoir jugé la technologie PWA insuffisamment mature sur macOS et préféré rester sur un développement natif.

On notera au passage que cette application a considérablement évolué ces dernières semaines. Et tous ceux qui jusqu’ici avaient préféré rester sur la version classique par manque de richesse fonctionnelle sur la version Preview peuvent désormais tenter la nouvelle expérience sans se retrouver trop rapidement limité. La principale limitation – de taille quand même – de cette Preview PWA, c’est l’absence de supports des extensions Outlook qui peut s’avérer totalement rébarbative.

Vu l’annonce de la semaine, il paraît probable et logique (puisqu’il s’agit ni plus ni moins d’une adaptation d’Outlook Web) que ce nouvel Outlook for Windows sera lui aussi gratuit… mais financé par la publicité. Il faudra disposer d’un abonnement payant pour supprimer l’affichage des publicités.

