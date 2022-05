La version avait fuité depuis plusieurs jours. Microsoft vient d’officialiser la campagne de tests de son « Project Monarch », étape clé de sa stratégie One Outlook.

Depuis quelques heures, certains « Office Insiders » disposant de licences Office 365 Business, Entreprise ou Éducation, peuvent découvrir dans le coin droit de leur client Outlook Windows un lien « Essayer le nouvel Outlook ». Celui-ci lance alors la nouvelle expérience « One Outlook » attendue depuis de longs mois.

Connue sous le nom de code « Project Monarch », la nouvelle version d’Outlook vise à supprimer les disparités d’expérience entre Outlook Windows, Outlook Mac, Outlook sur le Web, Outlook Mobile et le Courrier de Windows.

Pour cela, Microsoft a entièrement redéveloppé Outlook sous forme d’une application universelle PWA, en partant de la version Web. Le pari est risqué. Outlook est sans aucun doute l’une des interfaces sur laquelle les utilisateurs professionnels passent une grande partie de leur journée. C’est pourquoi ce projet mis en chantier dès 2020 traine à se concrétiser. Et qu’il débute par une campagne de tests auprès des Office Insiders qui devrait prendre plusieurs mois. Microsoft n’a pas droit à l’erreur, même si l’effort est non seulement louable mais probablement nécessaire.

Ce nouvel Outlook n’est cependant pas qu’une refonte graphique. Il s’accompagne d’une pléthore de nouvelles fonctionnalités comme un panneau de rappel des messages, une intégration OneNote, une intégration naturelle aux espaces de stockage cloud, une vue globale affichant emails, calendriers et choses à faire.

Il introduit également le support des composants Loop (dérivant du Fluid Framework), là encore un projet en gestation de longue date. Ces composants dynamiques et collaboratifs cherchent à transformer Office 365, à commencer par Outlook, en canevas universel et interactif. Ce canevas a connu différentes phases expérimentales avec Project Moca, Outlook Spaces et Loop Workspaces. L’intérêt d’un tel canevas 100% basé sur les technologies Web est qu’il peut notamment s’intégrer dans un email pour le rendre beaucoup plus dynamique, interactif et collaboratif. La technologie est prometteuse mais on attend encore que Microsoft en démontre les différents cas d’usage. Ce qui sera bien plus facile à faire avec un compagnon du quotidien comme Outlook.

Par ailleurs, One Outlook embarque un assistant intelligent qui, par exemple, remet en évidence les messages importants qui vous auraient échappé.

Reste que la version actuelle est encore très préliminaire et nombre de fonctionnalités d’Outlook Windows ne sont pas encore intégrées. Microsoft a publié un billet de blog listant les fonctionnalités encore en développement et celles prochainement prévues. Parmi elles, on retrouve le support de multiples comptes, le support IMAP et POP, le fonctionnement Offline, le support des fichiers PST, les actions rapides, et les dossiers de recherche.

Bref, il reste beaucoup de travail à Microsoft pour finaliser tout ça mais One Outlook devrait être l’une des vedettes de la prochaine conférence Microsoft Inspire. À suivre…

