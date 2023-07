Pour la dernière fois de la saison, avant la trêve estivale, retrouvez InfoNews Hebdo, l’émission qui fait le tour de l’actualité IT avec au menu du Windows 11, de l’infobésité, des cyberattaques et Teams face à une Europe vigilante…

Avant des vacances bien méritées, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont aux commandes de ce dernier numéro de la saison d’InfoNews Hebdo. Comme chaque semaine, ils reviennent sur les temps forts d’une actualité IT rythmée par des études, des annonces et des enquêtes…

Ainsi, ils s’intéressent à une nouvelle étude IDC sur les difficultés de Windows 11 à s’intégrer en entreprise alors que la conjecture macro-économique, la sobriété numérique et l’inflation invitent à conserver plus longtemps les PC installés en Windows 10. Mais entre Windows 365 et le futur Windows 12, la version 11 peut-elle vraiment s’installer dans le paysage.

Autre étude, celle du nouvel Observatoire de l’infobésité et de la collaboration qui démontre que l’email reste très ancré, malgré ses défauts, mais aussi grâce à ses qualités, aux habitudes collaboratives dans la plupart des entreprises.

Dernière étude de la semaine, celle du Gartner qui montre que, en 2023, les DSI vont continuer d’embaucher malgré les conditions économiques du moment.

Côté annonces, on retiendra les alertes de l’ANSSI qui s’inquiète des attaques répétées sur les cabinets d’avocats et les instances judiciaires, le retour au-dessus des 3.000 milliards de valorisation d’Apple et la cyberattaque qui a touché l’aéroport de Montpellier.

Enfin côté enquêtes, on retiendra celle à laquelle Microsoft n’échappera finalement pas : l’Europe a bien l’intention de lancer une procédure antitrust contre Microsoft autour de l’intégration de Teams dans Windows 11 et Office 365/Microsoft 365.

On vous retrouve à la rentrée ! Bonnes vacances à tous…

    

EN BREF

L’aéroport de Montpellier cyberattaqué

Apple dépasse les 3 000 Md$

LE DOSSIER

BON POINT