Chaque Lundi, l’émission InfoNewsHebdo décrypte en vidéo l’actualité de la semaine écoulée. Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent notamment cette semaine sur la conférence du Cigref : les relations entre DSI et fournisseurs sont tendues, et il ne semble pas y avoir d’amélioration en perspective. Les DSI sont en colère et le font savoir ouvertement depuis trois ans mais les lignes bougent finalement très peu. Côté cloud, le Cigref soutient désormais l’initiative Gaia-X qui pourrait contribuer à redistribuer en partie les cartes.

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent également sur la conférence de rentrée de Microsoft France, sur la nouvelle évolution des bandes LTO, sur la dixième Licorne Française et sur ces nouvelles IA qui veulent nous aider à mieux analyser et gérer les documents que nous manipulons tous au quotidien…

La semaine en bref…

00:55 Microsoft et Adobe, chacun de leur côté, créent des IA pour aider les humains à mieux gérer ou exploiter les documents

Avec Sharepoint Syntex : Microsoft insuffle de l’IA pour analyser des documents et gérer des workflows automatisés. Lié au « Project Cortex », Syntex cherche à convertir le contenu des documents en savoir. Syntex permet aux experts de l’entreprise d’apprendre à un IA à lire et interpréter les documents comme eux le feraient.

Adobe Liquid Mode, injecté au cœur du lecteur PDF, permet de faire sortir les informations clés d’un document PDF ou encore d’automatiquement réagencer un document pour en adapter la lisibilité à votre écran.

04:00 LTO-9 remet la bande au goût du jour

Alors que les ransomwares ont remis au goût du jour les sauvegardes déconnectées et isolées, la bande refait parler d’elle. LTO-9 arrive 350 Mo/sec en natif, 700 Mo/sec en compressé.

Quantum lance en effet son premier lecteur LTO-9 utilisant des cartouches 18 To en natif, soit environ 45 To en mode compressé.

Pour rappel, la roadmap LTO veut nous amener jusqu’à la fin de la décennie à une « LTO Gen 12 » offrant des bandes en cartouches de 192 To natifs (soit 480 To compressés)

06:20 Les conteneurs et la portabilité : un oxymore ?

Deux études, une du Gartner et une de Duckbill Group, mettent en évidence les limites actuelles de Kubernetes pour une réelle portabilité des applications et alertent les entreprises sur les différences entre la théorie portée par les grands discours marketing et la réalité de terrain…

07:40 Microsoft France fait les yeux doux aux PME

À l’occasion de sa conférence de rentrée, Microsoft France a présenté de nouvelles initiatives pour aider les PME françaises à accélérer leur transformation numérique notamment au travers de milliers d’heures de formations gratuites, de nouveaux partenariats de proximité.

10:00 Mirakl, la nouvelle licorne française

Mirakl réalise la plus grosse levée de fonds pour une startup française avec 300 millions de dollars pour financer l’expansion de sa plateforme SaaS de création de marketplaces B2B et B2C. La pépite de la French Tech est désormais valorisée à 1,5 milliard de dollars ce qui en fait la 10e pépite nationale avec Blablacar, ContentSquare, Dataiku, Doctolib, Ivalua, Kariba, Meero, OVHcloud, Voodoo.

Zoom sur…

13:15 CIGREF et les relations avec les fournisseurs

Le Cigref continue de dénoncer les pratiques commerciales des grands fournisseurs notamment américains. Le Cigref note également un affaiblissement de l’accompagnement de ces fournisseurs une fois les grands projets signés.

Le Cigref soutient le métacloud Gaia-X et rappelle que l’open source propose des initiatives.

À venir… ou pas…

19:00 Des événements annulés

Crise pandémique oblige, nombre de salons attendus sont annulés ou repoussés. Le Mobile World Congress qui avait dû annuler son édition 2020 à la toute dernière minute, vient d’annoncer que son édition 2021 était reportée au mois de juin (le salon a normalement lieu en mars).

Le coup de gueule

21:35 L’état et ses grandes Apps rarement convaincantes…

Le ministère de l’Intérieur inaugure une nouvelle méthode d’alerte des populations… Rien de révolutionnaire et surtout un rattrapage pour se conformer aux directives européennes.