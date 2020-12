La crise pandémique a mis les entreprises face à leurs difficultés de modernisation et a joué comme un accélérateur de transformation. Les acteurs du consulting et des services en profitent pour aligner leurs offres sur ces besoins tout en proposant des approches rapides et plus ou moins packagées permettant de moderniser et transformer les entreprises plus rapidement. Il y a quelques semaines Atos annonçait l’ouverture d’un guichet unique dénommé « OneCloud » regroupant tous les services de transformation.

Spécialiste des services et du conseil numérique, Infosys lance de son côté une « Modernization Suite » elle aussi pensée pour aider les entreprises à mener à bien leurs travaux de basculement vers le cloud. La suite s’intègre à l’offre Cobalt qui est à la fois une plateforme et un ensemble de solutions et services destinés à accélérer la modernisation des workloads et leur migration vers le nuage.

La suite comprend cinq plateformes intégrées qui prennent en charge plusieurs modèles de modernisation des applications grâce à une plateforme de développement natif dans le cloud, une plateforme de migration dans le cloud, une plateforme de modernisation du mainframe, une plateforme de migration des technologies et une plateforme de migration des bases de données.

L’éditeur annonce une réduction des efforts de développement de 40%, un temps de mise sur le marché réduit de 20% à 40% et un coût de modernisation qui baisserait de 15% à 30%.

Shaji Mathew, VP Exécutif d’Infosys précise : « La Modernization Suite, avec plus de 40 services de modernisation, offre la solution parfaite aux entreprises qui ont besoin de moderniser leurs systèmes existants ».