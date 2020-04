Sans en avoir l’air, Intel vient-il de relancer l’ancestrale guerre aux gigahertz ?

Jusqu’au tout début des années 2000, le monde de la micro-informatique vivait au rythme des records de « hertz » avec cette idée que plus un processeur était cadencé rapidement, plus il « pédalait » vite, et donc plus il était puissant.

Une guerre au gigahertz brutalement interrompue par l’arrivée des processeurs multicœurs et l’essor de la mobilité. L’intérêt des concepteurs de processeurs s’est alors transféré plutôt vers la multiplication des cœurs et la recherche d’une faible consommation énergétique.

En annonçantcette semaine sa nouvelle série H de processeurs Intel Core de 10ème génération, Intel renoue avec la puissance brute, même sur ordinateurs portables. Son processeur Intel Core i9-10980HK offre sur machines portables pour gamers et créateurs les performances des plus puissantes stations de travail et affiche des pointes de vitesse à 5,3 GHz !

Par rapport à un système de trois ans d’âge, le processeur Core i9-10980HK offre jusqu’à 54 % d’images en plus par seconde au cours d’un jeu, des performances globales jusqu’à 44 % supérieures ainsi qu’un rendu et une génération de vidéos 4K jusqu’à deux fois plus rapides. Le processeur embarque 8 cœurs (16 threads) avec une fréquence de base à 2,4 GHz et un mode boost à 5,3 GHz.

Déclinée en version Core i5, i7 et i9, la nouvelle série H propose des boosts à 5 GHz et au-delà sur les modèles Core i7 et i9 tout en restant dans une enveloppe de consommation de 45W. Une prouesse rendue possible par la technologie « Intel Thermal Velocity Boost » aussi appelée « TVB » qui permet de booster l’exécution sur certains cœurs tant que l’enveloppe thermique ne dépasse pas un certain seuil. Autrement dit, les 5 GHz ne sont réellement atteints que sur de courtes périodes.

La nouvelle gamme « Série H » des Intel Core i de 10ème génération comporte six modèles :