Entre l’essor des hubs de Paris et Marseille et les investissements massifs dans des infrastructures innovantes, la France s’affirme comme un pôle incontournable des datacenters. Pour en parler, Fabrice Coquio, DG de Digital Realty, leader du domaine, est notre invité de la semaine.

Avec plus de 325 installations dans plus de 50 métros à travers 25 pays, Digital Realty s’est imposé – surtout après le rachat d’Interxion en 2019 pour 8,4 milliards de dollars – comme l’un des grands leaders mondiaux de l’hébergement de centres de données de colocation et d’interconnexion. L’acteur est un partenaire fondamental des entreprises françaises. Une empreinte dans l’hexagone qui ne cesse de croître avec 13 centres de données en région parisienne, une expansion en cours dans le Paris Digital Park ainsi qu’une forte présence dans le hub très stratégique de Marseille (point d’entrée clé pour les échanges avec l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie).

Pour évoquer l’expansion de Digital Realty, le rôle clé des hubs français d’interconnexion, les défis de connectivité des entreprises à l’air du cloud et les challenges écoresponsables et énergétiques posés par l’IA, Fabrice Coquio, Directeur Général de Digital Realty France, est l’invité exceptionnel de Guy Hervier cette semaine.

Ensemble, ils reviennent sur la position unique de la France dans l’écosystème mondial des datacenters, avec Paris comme membre stratégique du « FLAP » (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris) et Marseille qui s’est hissée en moins de 10 ans au rang de 6ème hub mondial.

L’occasion surtout de revenir sur les défis technologiques majeurs liés à l’explosion des besoins en puissance, illustrée par le passage à des baies nécessitant jusqu’à 150 kilowatts, et les solutions innovantes comme le refroidissement direct par liquide (DLC) qui équipera 80% des datacenters du groupe.

La discussion aborde aussi les enjeux de la transition énergétique, avec un PUE optimisé à 1,30 en France, et les investissements massifs prévus, notamment 2 milliards d’euros pour le campus de Dunis et 1,25 milliard pour celui de la Courneuve.

Un échange des plus instructifs qui éclaire les efforts que l’Europe doit encore faire pour exister dans un monde où Donald Trump vient d’annoncer 500 milliards de dollars d’investissement aux USA dans les datacenters IA et les applications de l’IA pour faire de l’Amérique le grand leader de ces technologies.

