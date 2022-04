Un ordinateur met en échec 8 champions du monde du Bridge… L’information a fait le tour de la planète. Et l’IA à l’origine de cet exploit est l’œuvre d’une jeune pousse française, Nukkai, dont les fondateurs sont nos invités de la semaine.

Il y a eu les échecs, les dames, le jeu TV Jeopardy, le backgamon, le poker, le Go et même les principaux jeux d’arcades de l’Atari VCS… Désormais, le Bridge n’est plus – lui, non plus – dominé par les humains. Une intelligence artificielle d’origine française bien en effet de battre assez largement 8 champions du monde au jeu de bridge.

Guy Hervier a le plaisir de recevoir sur le plateau de l’invité de la semaine Véronique Ventos, co-fondatrice de Nukkai, la jeune pousse française à l’origine de cet exploit et de cette IA dont les possibilités vont au-delà du jeu de Bridge. Car Nukkai veut avant tout développer une nouvelle génération d’IA à la fois explicable, collaborative et frugale. Avec elle, il revient sur le choix du Bridge, les nouvelles frontières de l’Intelligence Artificielle, mais aussi les objectifs et ambitions de cette startup qui fait déjà beaucoup parler d’elle.