Spécialisé dans la gestion dématérialisée du cycle de vie des contrats, l’éditeur américain SirionLabs vient d’acquérir le français Zendoc.

SirionLabs a le vent en poupe. L’éditeur propose la plateforme Smarter Contracting (SirionOne) destinée aux équipes juridiques, achats et ventes pour faciliter la gestion des contrats. Elle automatise en partie leur rédaction, facilite leur gestion et le partage d’informations entre les équipes concernés. Basé à New-York, SirionLabs a levé 85 Millions de dollars en mai dernier.

Une levée de fonds qui lui permet d’accroître son activité commerciale en Europe et notamment en France. Et pour accélérer sa présence dans l’Héxagone, l’éditeur américain annonce l’acquisition de la startup française Zendoc. Initialement spécialisée dans la dématérialisation et la gestion des documents en mode SaaS, Zendoc a développé une plateforme automatisant la gestion des contrats et faisant appel à de l’intelligence artificielle pour la recherche, les alertes, etc.

Pour justifier ce rachat, SirionLabs met en avant les spécificités de Zendoc, notamment dans la création de solutions intuitives de gestion de contrats. Et dans la foulée, l’américain annonce la création d’un centre de R&D à Nice qui travaillera de concert avec celui, déjà en place, inauguré il y a peu à Toronto. Les équipes de Zendoc doivent ainsi apporter à SirionLabs des compétences sensibles pour améliorer les performances des modèles d’IA. A terme, l’éditeur veut proposer des fonctionnalités de réduction des risques contractuels et une identification des risques de déperdition de la valeur des contrats.

L’objectif annoncé est également d’accueillir par cette acquisition une équipe de professionnels dans un contexte global de difficultés de recrutement. SirionLabs compte également sur ces derniers pour améliorer l’expérience utilisateur. Cofondateur et CEO de Zendoc, Laurent Lathieyre devrait prendra la tête du pôle Applications de SirionLabs, une fois l’acquisition actée. Enfin, le centre de Nice fournira une assistance technique localisée aux clients européens de SirionLabs.

