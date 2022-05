DocuSign est leader d’un secteur en pleine croissance, celui de la signature électronique. Pour revenir sur les enjeux de cette technologie, Frédéric Brousse, DG de DocuSign France, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

La signature électronique est un des enjeux clés de la transformation numérique de bien des anciens processus papier. Elle permet d’accélérer les processus, de signer à distance, de moderniser les processus d’accord. Mais c’est aussi une solution de sécurité avec ses enjeux et ses défis.

Pour les évoquer, Guy Hervier a convié sur le plateau de l’invité de la semaine, Frédéric Brousse, Directeur Général de DocuSign.

Ensemble, ils reviennent sur la diversité des scénarios de la signature électronique, sur les différentes solutions proposées par DocuSign, sur la gestion numérique des contrats (désormais 100% numériques donc intelligents), sur les atouts des nouvelles solutions Cloud, sur les défis de modernisation des TPE et PME, sur les problématiques de sécurité, de conformité et de sécurité intimement liés à la signature électronique. Ils évoquent également les transformations européennes en cours en matière d’identité numérique qui, à termes, influera beaucoup sur le concept de signature électronique.



