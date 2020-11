Avec une croissance de 60% au troisième trimestre 2020, un taux supérieur à celui d’AWS, Azure ou Google, Alibaba Cloud s’affirme un peu plus comme le quatrième héros du cloud public mondial.

Amazon Cloud a autant profité de la crise pandémique que les clouds américains. Avec un chiffre d’affaires de 2,24 milliards de dollars (14,89 milliards de yens) et une croissance de 60% (par rapport au troisième trimestre 2019), le cloud chinois passerait nettement devant IBM selon les analystes de Synergy Research.

Aucune comparaison directe n’est réellement possible d’où le recours aux investigations d’analystes du marché. En effet, IBM ne publie pas le chiffre d’affaires d’IBM cloud, mais masque les résultats au sein d’une division « Cloud & Cognitive Software » qui intègre Red Hat ! Cette division a, rappelons-le, réalisé un CA de 5,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2020, en croissance de 7%. Mais selon Synergy Research, la part d’IBM Cloud dans ce résultat représenterait 1,65 milliard de dollars.

Bien évidemment les parts de marché très différentes entre les acteurs du cloud et la maturité différente de leurs marchés respectifs rendent peu significatives les comparaisons directes de croissance. On notera cependant que si, au troisième trimestre 2020, AWS affiche 29% de croissance, Azure 48% et Google Cloud 45%, Alibaba présente une croissance de 60%.

Bien sûr, l’essentiel de ce chiffre d’affaires est réalisé en Chine et sur l’ensemble de la région asiatique. Mais rappelons qu’Alibaba dispose néanmoins de 4 datacenters aux USA et de 4 datacenters en Europe (2 au Royaume Uni et 2 en Allemagne).

Au précédent trimestre, Alibaba Cloud affichait une croissance de 59%, une information qui donne une bonne idée de la dynamique actuelle du cloud chinois et de l’accélération de la transformation numérique dans toute la région APAC.

