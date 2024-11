Une attaque par ransomware peut plonger une entreprise dans le chaos, paralysant ses opérations et exposant ses données sensibles. La durée de la reprise dépend d’un ensemble complexe de facteurs, allant de la gravité de l’incident à la robustesse des plans de réponse en place.

La durée d’une attaque par ransomware et le processus de reprise qui s’ensuit sont effrayants, et les délais varient considérablement. Cela s’explique en partie par le manque de sources fiables offrant un aperçu cohérent et global de ces incidents.

En moyenne, une cyberattaque peut durer de quelques jours à plusieurs semaines, tandis que les délais de reprise s’étendent souvent sur des mois, voire des années. Les données de Statesman montrent que 44 % des entreprises indiquent avoir mis entre un et cinq jours pour se remettre d’une attaque par ransomware, tandis que 29 % ont pris jusqu’à un mois. Plus inquiétant encore, 7% des entreprises sondées ont mis plus d’un mois pour retrouver un fonctionnement normal.

La durée de la reprise dépend de plusieurs facteurs : la gravité de l’attaque, la rapidité de détection, l’efficacité du plan de réponse de l’entreprise, et la disponibilité de sauvegardes saines. Le type de chiffrement utilisé par les attaquants et l’ampleur des investigations médico-légales nécessaires influent également sur les délais de reprise.

Le vrai coût d’une attaque

Les conséquences d’une attaque par ransomware vont bien au-delà du simple temps d’arrêt. Les dommages financiers peuvent être colossaux. Dans son rapport, Sophos estime le coût moyen de rançon à 2 millions de dollars en 2024. Cependant, ce montant ne représente qu’une partie des coûts. En l’absence de rançon, le coût moyen de reprise est évalué à 2,73 millions de dollars.

Une attaque par ransomware peut littéralement paralyser les opérations d’une entreprise, avec des données critiques rendues inaccessibles et des systèmes en panne. Des incidents notoires, tels que ceux de Sony, Colonial Pipeline, JBS Foods et le NHS, montrent à quel point ces attaques peuvent être dévastatrices.

Les clients sont eux aussi impactés, car les informations personnelles et financières compromises les exposent au vol d’identité et à la fraude. Des cas récents ont révélé que des cliniques de chirurgie esthétique ont été attaquées, les données volées étant utilisées pour faire pression sur les clients et inciter les cliniques à payer une rançon. La situation était si préoccupante que le FBI a émis un avertissement en fin 2023 sur le ciblage accru des cliniques et de leurs patients.

L’érosion de la confiance entre l’entreprise et ses clients peut avoir des effets à long terme, car ces derniers peuvent décider de se tourner vers d’autres prestataires.

Comment se protéger efficacement contre le ransomware

Que peuvent faire les entreprises pour atténuer l’impact d’une attaque par ransomware et accélérer leur reprise ? La clé réside dans une préparation proactive et un plan de réponse solide. Des sauvegardes régulières, une formation à la cybersécurité pour les employés, et des mesures de protection robustes telles que l’authentification multi-facteurs et la protection des points d’accès peuvent réduire considérablement le risque d’attaque réussie.

Un plan de réponse aux incidents bien conçu peut faire toute la différence en cas de crise. Ce plan doit définir précisément les rôles et responsabilités ainsi que des canaux de communication clairs pour réagir efficacement en cas d’attaque.

Il est essentiel que la cybersécurité ne soit pas perçue comme un simple concept technique, mais qu’elle s’intègre profondément dans la structure organisationnelle. La formation à la sécurité joue ici un rôle crucial : elle permet d’élever en permanence le niveau de vigilance des employés face aux menaces. Les entreprises bien préparées, capables d’agir rapidement et efficacement, peuvent limiter les dégâts d’une cyberattaque et se relever plus vite. Sans une approche proactive, le problème du ransomware continuera de gagner en gravité et en urgence.

Par Martin J. Krämer, Expert en Sensibilisation à la Cybersécurité chez KnowBe4

