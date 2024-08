À l’ère de l’intelligence artificielle, les ransomwares évoluent à un rythme alarmant, exacerbant les défis de la cybersécurité pour les entreprises. Loin de ralentir, la menace nécessite une adaptation constante et proactive des stratégies de défense pour contenir les cybercriminels toujours plus ingénieux et déterminés.

Le cliché du hacker isolé opérant du fond de sa cave ou du haut de son grenier appartient désormais au passé. En 2024, les cybercriminels forment une communauté beaucoup plus sophistiquée qu’on ne pense. Ils sont structurés, ils ont des profils d’experts professionnels qui affûtent constamment leurs techniques en s’équipant des dernières avancées technologiques. Ils ne travaillent généralement pas seuls dans leur coin mais plutôt en bandes organisées. Cette évolution conduit de véritable enjeux sociétaux et à une prise de conscience collective accrue de l’importance de la cybersécurité au sein des organisations, qui placent désormais cette question en tête de leurs priorités.

Face à ces armées de bandits et de pirates de l’internet, les autorités sont quant à elles sur le qui vive et ne restent pas inactives. On l’a vu pendant les Jeux Olympiques de Paris, avec une organisation et des processus hautement numérisés, les risques de cyberattaques pendant les Jeux olympiques étaient considérablement accrus. Le bilan est significatif : 141 incidents de cybersécurité ont été signalés à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), sans toutefois perturber le déroulement des épreuves. Parallèlement, le ministère de l’Intérieur, via le Commandement de la cyberdéfense (ComCyber-MI), a rapporté 89 revendications de cyberattaques entre le 7 mai et le 12 août 2024. Au niveau international, on peut citer une opération significative qui a infligé un coup sévère au groupe Lockbit, considéré comme l’un des gangs de ransomwares les plus redoutables.

Cependant, malgré la saisie de 34 serveurs répartis entre les États-Unis, le Royaume-Uni et plusieurs pays européens, dont les Pays-Bas, la question demeure : ces efforts seront-ils suffisants pour endiguer la menace croissante des ransomwares ?

Un combat loin d’être terminé

Même si l’arrêt des activités de Lockbit a été salué comme une victoire majeure, le danger des ransomwares persiste. En effet, la nature flexible du modèle ransomware-as-a-service permet aux cybercriminels de se réorganiser rapidement, en échangeant infrastructures, outils et tactiques. Le groupe BlackCat, par exemple, s’est rapidement imposé pour combler le vide laissé par d’autres groupes démantelés.

Par ailleurs, l’intelligence artificielle (IA), tout en étant un atout pour la productivité et l’efficacité, est également adoptée par les groupes de ransomwares pour intensifier leurs attaques et trouver de nouveaux moyens de pénétrer les réseaux organisationnels. Cette adoption de l’IA par les cybercriminels rend les organisations encore plus vulnérables, même lorsque les groupes comme LockBit sont affaiblis.

La nécessité d’une vigilance accrue

Le combat contre les ransomwares est complexe et exige une vigilance constante. Les groupes de cybercriminels ont prouvé leur résilience, récupérant rapidement après chaque coup porté par les autorités. Avec des extorsions qui continuent d’alimenter leur puissance financière, ces groupes demeurent une menace redoutable. Par exemple, LockBit a réussi à extorquer un million d’euros à une seule organisation aux Pays-Bas, illustrant à quel point la bataille est loin d’être gagnée.

À mesure que les cybermenaces évoluent, les défenses des entreprises doivent s’adapter. Les incidents récents montrent qu’il est crucial de renforcer la surveillance des ransomwares sur tous les ensembles de données critiques. Les cybercriminels ne sont pas statiques ; ils apprennent de leurs erreurs et ajustent continuellement leurs stratégies pour maximiser leur impact. Pour les contrer, les organisations doivent rester en alerte, réviser et améliorer leurs capacités de détection, de réponse et de récupération des ransomwares. Seule une approche proactive et une amélioration constante des défenses permettront de réduire efficacement les risques d’attaques.

Une menace croissante qui s’appuie sur l’adoption de l’IA

La menace des ransomwares ne cesse de croître, mettant une pression sans précédent sur les entreprises et les autorités. Malgré les victoires ponctuelles contre certains groupes comme LockBit, la bataille contre ces cybercriminels est loin d’être gagnée. Dire que le combat s’intensifie est certainement un euphémisme. La lutte contre ces menaces cybernétiques est un marathon, pas un sprint. Chaque victoire compte, mais la vigilance et l’adaptation continue restent essentielles pour contrer les cybercriminels de demain.

L’adoption de l’intelligence artificielle par ces groupes ne fait qu’amplifier cette menace, augmentant la sophistication des attaques et compliquant davantage la tâche des défenseurs. Face à ce paysage en constante évolution, les entreprises doivent rester vigilantes et renforcer en permanence leurs stratégies de cybersécurité. Ce n’est qu’en adoptant une approche proactive, en améliorant constamment leurs défenses et en investissant dans des systèmes de surveillance robustes que les organisations pourront espérer réduire efficacement les risques posés par les ransomwares.

Par Antoine Lortie, Country Manager France de Rubrik

