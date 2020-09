C’est un petit événement. Le navigateur Web de Microsoft sera officiellement lancé sur Linux en octobre. L’annonce a été faite la semaine dernière lors de la conférence virtuelle MS Ignite 2020.

Rappelons que Microsoft a introduit cette année une version entièrement repensée de son navigateur Edge, adoptant une approche open source et s’appuyant sur le code source de Chromium, la version open source de Google Chrome.

Depuis, le navigateur a su séduire un large public, devançant même Firefox dans les dernières études de marché. Il est vrai que tout en présentant les mêmes qualités de compatibilité et de performance que Chrome il a aussi introduit des fonctions originales et très pratiques comme le lecteur PDF intégré étendu, le mode lecture, et surtout les collections synchronisées. Il est aussi important de noter que certaines améliorations imaginées par Microsoft ont trouvé leur place dans le code source de Chrome comme le support des processeurs ARM, l’optimisation de la consommation énergétique sous Windows, etc. Microsoft a d’ailleurs annoncé lors de MS Ignite une série d’améliorations en matière de vitesse, de réactivité de l’interface, de consommation de ressources et de taille du navigateur qui devraient également être reversées dans Chromium.

Microsoft essaye notamment de convertir les entreprises à Edge. Le navigateur dispose en effet d’un mode de compatibilité IE qui peut être critique pour leur intranet. En outre, Edge intègre des fonctionnalités de management et de sécurisation, absentes des versions Google et open source de Chromium.

Le navigateur introduit également un mode Kiosque spécialement adapté au fonctionnement « Kiosque » de Windows 10. Rappelons que celui-ci permet de verrouiller un PC sur une seule et unique application automatiquement lancée au démarrage. Il est utilisé dans les entreprises pour animer des bornes d’accueil par exemple.

Enfin, Edge est également le premier navigateur à prendre en charge les stratégies de Microsoft Endpoint Data Loss Prevention, une suite de fonctionnalités utilisées pour protéger les données et fichiers sensibles hébergés dans les services Microsoft 365.

Mais Microsoft cherche aussi à séduire les développeurs. Nombre d’entre eux développent pour Linux et sous Linux. Ces derniers mois, l’éditeur a cherché à intégrer Linux au cœur de Windows avec l’arrivée de WSL2, le support prochain des GPU et des applications graphiques Linux, ou encore l’accès direct aux disques Linux depuis Windows Explorer.

Le portage de Microsoft Edge sous Linux s’inscrit dans cet effort. Mais il constitue également la seconde production majeure de l’éditeur sous Linux (production qui ne soit pas directement liée aux outils et plateformes de développements). La première n’était autre que l’introduction du client Microsoft Teams pour Linux en fin d’année dernière.

Les temps changent…