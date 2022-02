Chaque vendredi, la rédaction d’InformatiqueNews fait un point en vidéo des temps forts de l’actualité IT de la semaine écoulée. Découvrez ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine…

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent dans ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo sur l’échec du rachat d’ARM par NVidia. Les interminables processus de contrôle des autorités de régulation auront usé la patience de NVidia et de Softbank, ce dernier préfèrant finalement l’option IPO pour ARM.

Nos animateurs reviennent également sur la décision de Microsoft de ne plus permettre l’exécution de macros sur les documents Office en provenance d’Internet, sur l’analyse du Cigref autour des approches Zero Trust et sur les dépenses cloud toujours très orientées à la hausse.

Enfin ils reviennent sur les volontés européennes d’exister à nouveau dans l’univers de la fabrication des puces et autres processeurs informatiques. Un défi pour lequel l’UE a bien du mal à trouver les immenses financements nécessaires…

   

EN BREF DANS L’ACTUALITE IT CETTE SEMAINE

00:40 Microsoft débranche par défaut les macros d’Office

Comment maintenir active une fonctionnalité clé pour les entreprises bien qu’elle soit utilisée abusivement et massivement par les cybercriminels pour les infecter ? C’est tout le paradoxe que Microsoft essaye de résoudre avec une nouvelle parade en poche…

Les macros Office désormais vraiment bloquées par défaut, et c’est plutôt une bonne nouvelle !

03:35 Les applications Cobol font de la résistance

L’ancestral langage des mainframes et minis continue d’animer des applications notamment financières. Et cette dette technique devient de plus en plus difficile à gérer alors que les entreprises aspirent à des modèles de développement plus modernes.

07:00 Le Cigref analyse le Zéro Trust

Le Cigref publie un document pour sensibiliser les entreprises aux nouvelles approches sans confiance de la cybersécurité. Un document à la fois pédagogique et pratique à télécharger sur le site de l’association : Vers une philosophie Zero Trust – Cigref

11:00 L’UE lâche 10 Md€ pour financer les scale-ups

L’Europe veut éviter de voir ses pépites naissantes et licornes tomber dans l’escarcelle de groupes étrangers fortunés. Elle dégage un fonds de 10 milliards d’euros pour aider les startups à devenir des scale-ups européennes.

15:00 Nvidia ne rachètera pas ARM

C’était l’un des deals annoncés les plus spectaculaires de l’histoire de l’informatique… Il ne se fera pas. Face aux difficultés à convaincre les instances de contrôle internationales, NVidia jette l’éponge et Softbank joue son plan B : introduite ARM en bourse.

ARM confirme l’échec de son rachat par NVidia

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

17:15 Des dépenses IT en hausse de 5 % en 2022 selon Gartner

Les dépenses IT sont toujours orientées à la hausse pour 2022. Mais elles progressent surtout dans le cloud ! D’ici 2025, plus de la moitié des dépenses IT se fera dans le cloud, que ce soit pour des logiciels, des services ou des ressources d’infrastructure.

Gartner confirme que plus de la moitié des dépenses IT se feront dans le cloud d’ici 2025.

A VENIR PROCHAINEMENT

21:10 Les matinales d’IT4B sur le Digital Workplace – En live le 17 février 1011 à 9H30.

La crise pandémique a redéfini la notion de travail et réinventé le Digital Workplace. Les organisations doivent aujourd’hui repenser les méthodes et outils IT mis à la disposition des salariés, tout en garantissant la sécurité des data et du SI. Cette matinale fait le point sur les solutions et les bonnes pratiques.

Pour s’y inscrire : Les Matinales IT For Business – Digital Workplace : quels outils IT pour imaginer le nouvel environnement de travail post-Covid ?

COUP DE CŒUR ET COUP DE GUEULE

22:25 Les velléités de l’UE dans la fabrication des processeurs

L’Europe s’est rendu compte un peu tard à quel point elle dépendait des USA et de l’ASIE en matières de composants électroniques. Elle qui détenait plus de 40% du marché en 1990, n’en détient plus que 8% en 2022. Elle lance son plan « European Chips Act » pour retrouver de l’autonomie dans ce domaine.