Retrouvez comme chaque vendredi Guy Hervier et Jean-François Le Nilias pour un décryptage en vidéo de l’actualité IT de la semaine.

Une semaine plutôt calme mais qui a débuté par une grosse panne de connectivité aux services cloud de Microsoft et notamment de Teams et Azure.

Pour le reste, la mairie de Paris a enfin donné son feu vert au déploiement de la 5G, Java passe en version 16, Service Now s’enrichit de Low Code, et le Conseil d’État ne voit rien de mal au partenariat signé entre le gouvernement et Doctolib. Autre information, au sein des entreprises, les dépenses Cloud dépassent désormais significativement celles réalisées dans le datacenter.

Nos animateurs évoquent également les « Hard Skills » les plus recherchées du moment…

   

EN BREF CETTE SEMAINE

La 5G envahit Paris…

Ce n’est pas souvent vrai, mais en matière de déploiement 5G Paris n’a pas été la première ville équipée. Il aura fallu attendre la mi mars pour que la 5G fasse officiellement ses débuts parisiens. Un déploiement limité à 80 sites pour l’instant soit à peine 80% des habitants de la capitale.

Oracle lance Java 16

Suivant son nouveau rythme semestriel, Oracle lance Java 16 qui officialise les fonctionnalités en preview depuis Java 14 (telles que les Records) et introduit de nouvelles fonctionnalités en preview. Reste à savoir si les entreprises sont prêtes à suivre le rythme imposé par l’éditeur.

ServiceNow adopte du Low-Code

Dénommée Quebec, la nouvelle version de ServiceNow étend ses capacités de création de workflows et d’applications low-code grâce à ses modules App Engine Studio et App Engine Templates. Les technologies IA issues des rachats de Loom Systems et Attivio font également leur apparition.

En 2020, les dépenses en services cloud ont largement dépassé celles dans les data centers

Avec une augmentation de 30% des dépenses cloud en un an et une diminution de 6% des dépenses au sein du datacenter, les courbes se sont probablement définitivement croisées et les dépenses cloud dépassent celles dans les datacenters.

Feu vert pour Doctolib

Le Conseil d’Etat ne voit pas la nécessité d’annuler le partenariat unissant le gouvernement au service Doctolib et estime que les garanties sont en place pour éviter toute divulgation ordonnée par les autorités américaines alors que Doctolib stocke une partie de ses données sur AWS.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

Les compétences informatiques en vogue pour 2021

Java, Python, Excel, Machine Learning, méthodes Agiles, Test logiciel et data science comptent parmi les hard skills (les savoir-faire) phares du moment selon le nouvel Index Degreed.

À VENIR PROCHAINEMENT

OpenText World Europe (virtuel) se tiendra les 14 et 15 avril 2021.

« Faire face au bouleversement technologique de 2020 ». Tel est le thème central de cette conférence virtuelle dédiée à la transformation numérique et aux bouleversements imposés par la pandémie.

Pour s’inscrire : Technology Conference | OpenText World Europe

LE COUP DE GUEULE DE LA SEMAINE

Grosse panne pour les services cloud de Microsoft

Un bug mineur dans un algorithme de migration au cœur d’Azure Active Directory et c’est soudain tout l’univers cloud de Microsoft (Azure, Teams, Office 365, Dynamics 365, Xbox Live…) qui devient inaccessible pendant près de 4 heures… Avec des conséquences diverses pour les entreprises…