Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont une nouvelle fois aux commandes de cette nouvelle édition d’InformatiqueNews Hebdo. Ils déchiffrent une actualité IT marquée cette semaine par la confirmation de Microsoft que l’éditeur n’abandonne pas totalement les licences perpétuelles et va bien lancer un Office 2021 pour macOS et Windows, par le split d’IBM qui se confirme en France, par le Health Data Hub qui refait parler de lui…

La semaine a également été animée par le nouveau rapport du Cigref sur les solutions collaboratives : l’association représentative des grandes entreprises et administrations cherche une troisième voie plus libre et plus européenne aux incontournables Office 365 et Google Workspace…

   

EN BREF, CETTE SEMAINE

00:45 Microsoft confirme Office 2021

Pour toutes les entreprises qui ne veulent pas entre parler d’OPEX et d’abonnements, Microsoft confirme qu’elle proposera bien une nouvelle version d’Office en licence « perpétuelle » pour Mac et Windows. Mais attention, le support n’est désormais plus garanti que sur 5 ans…

Pour en savoir plus : Pour tous ceux qui haïssent le cloud, il y aura bien un Office 2021

03:45 Une fuite massive de données médicales

La CNIL est énervée… 500 000 dossiers médicaux personnels ont été dérobés à divers laboratoires médicaux français et revendus sur le Dark Web. Une enquête est lancée et les sanctions risquent d’être exemplaires…

06:30 La CNAM ne veut pas d’Azure pour le Health Data Hub

Les débats autour du choix d’Azure pour héberger le Health Data Hub ne cessent de s’envenimer. C’est désormais la CNAM qui jette de l’huile sur le feu. Elle se dit défavorable aux transferts de ses données vers le cloud Azure.

09:10 Un PSE chez IBM très mal reçu par les syndicats

Sans surprise le plan de départ de 1251 personnes pour préparer la scission d’IBM en deux entités ne satisfait pas du tout les syndicats. Les différents acteurs se réunissent pour essayer de trouver des terrains d’entente.

11:50 Zillow, un exemple à suivre ?

Zillow, le site américain d’estimation des maisons aux USA, se voit désormais en agent immobilier. Un exemple typique de plateformes Internet qui grâce au tout numérique peut aisément changer de business model… Mais cela pose aussi des questions sur la puissance de ces plateformes.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

14:45 Le CIGREF publie son rapport sur les suites collaboratives

Le Cigref cherche une troisième voie face à Microsoft et Google. Celle-ci n’est pas forcément d’assembler des solutions open source. Pour bien des entreprises, la solution passe plutôt par associer Office 365 à des solutions Open Source en profitant de l’aspect plateforme d’Office pour réduire la dépendance aux technologies Microsoft.

Pour en savoir plus : Le Cigref cherche une alternative à Office 365 ou Google Workspace…

À VENIR PROCHAINEMENT

19:50 Big Data & AI World 2021 : les 10 et 11 mars

L’événement très orienté « banque et finance » se tiendra en virtuel les 10 et 11 mars 2021.

COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

21:00 Une décision de justice contraint Twitter à révéler l’auteur d’une fuite de donnée

Lorsqu’il y a violation de données personnelles, la justice peut désormais obliger Twitter à révéler non seulement qui se cache derrière la fuite d’information mais aussi l’identité de tous ceux qui l’auront retwitté !