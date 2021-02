Microsoft pousse autant que possible entreprises et individus à adopter sa suite collaborative Microsoft 365 (ex-Office 365) dans le cloud avec sa facturation mensuelle. Mais pour les irréductibles du Capex qui résistent encore à l’empire cloud, Microsoft va continuer à faire évoluer son offre classique.

Nombreux sont ceux qui pensaient qu’Office 2019 serait la dernière déclinaison à licence perpétuelle de la célèbre suite collaborative et bureautique de Microsoft. Et bien non ! Les résistants à l’invasion du SaaS et des modèles de licences sous abonnement doivent être plus nombreux qu’attendu.

Microsoft annonce en effet qu’il y aura bien un Office 2021 pour Windows comme pour Mac. La version sera disponible en preview en avril, mais la date de sortie finale exacte n’a pas été dévoilée (cela sera « plus tard au cours de l’année 2020 »).

Officiellement nommée Office 2021 LTSC (Long Term Servicing Channel), cette version n’apporte rien de plus que l’actuelle version de la suite diffusée via Microsoft 365. Elle remet à niveau Office 2019 en intégrant les nouvelles fonctionnalités étendues des tableaux dynamiques, la fonction XLookup, le support du mode sombre et diverses améliorations cosmétiques et de performance. Au passage, Skype for Business disparaît du package pour être remplacé par le client Teams. À noter que la plupart des fonctionnalités « intelligentes » (à base d’IA) récemment apparues dans la suite, ne seront pas intégrées dans la version Office 2021 car elles reposent en grande partie sur le Cloud et le Graph Microsoft 365. Au passage on notera que Microsoft continuera de produire une version 32 bits en plus de la version 64 bits.

Il y a tout de même une différence fondamentale entre Office 2019 et Office 2021 : Microsoft assurera le support d’Office 2021 pendant 5 ans seulement et non 10 ans comme habituellement !

Microsoft n’a en revanche pas révéler d’informations sur les prochaines versions de Visio, Project, Exchange Server, Project Server, Sharepoint Server. On en saura peut-être un peu plus début mars à l’occasion de la conférence virtuelle Microsoft Ignite.