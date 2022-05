Tous les vendredis, InfoNews Hebdo fait le tour de l’actualité IT en vidéo avec, au sommaire cette semaine, une RTM pour Windows 11 22H2, de la souveraineté dans Google Workspace, des nouveautés au Dell World 2022, et une croissance continue du cloud public…

Comme chaque Vendredi, retrouvez Guy Hervier et Jean-François Le Nilias pour un décryptage des temps forts de l’actualité IT de la semaine. Leur attention a été retenue par les divergences entre la progression du cloud public et le gadin des valeurs GAFAM dans cette période trouble où politique, géopolitique et numérique ne font pas toujours bon ménage.

Ensemble, ils reviennent également sur la finalisation prochaine de la première mise à jour majeure de Windows 11, la version 22H2 mais aussi sur le nouveau contrat à 10 milliards de dollars de modernisation de la NSA remporté par AWS au détriment d’Azure.

Également au menu de leurs échanges, retrouvez les annonces de Google autour de nouveaux « contrôles de souveraineté » pour sa suite collaborative Google Workspace ainsi que celles de Dell qui remet au goût du jour ses gammes PowerMax, PowerStore et PowerFlex.

     

EN BREF CETTE SEMAINE :

La mise à jour majeure « 22H2 » de Windows 11 en RTM dès la fin mai ?

Microsoft avance à grands pas dans la finalisation de la première mise à jour de Windows 11 qui doit en renforcer la sécurité mais aussi gommer certains de ses défauts de jeunesse.

Dell renouvelle ses gammes PowerMax, PowerStore et PowerFlex

À l’occasion du Dell World 2022 à Las Vegas, le constructeur a renouvelé ses gammes de stockage en adoptant NVMe over TCP mais également les scénarios hybrides.

Google veut implanter des « Contrôles de souveraineté » dans Workspace

Après le chiffrement côté client, Google veut insuffler certains de ces contrôles de renforcement de la conformité et de la confidentialité proposé par Google Cloud au sein de sa suite Workspace avec de nouveaux « contrôles de souveraineté » à même de séduire les organisations européennes.

Le cloud de la NSA sera bien animé par AWS

Après une première passe d’armes entre AWS et Microsoft, la NSA confirme en seconde analyse la sélection d’AWS comme cloud pour supporter la modernisation de son SI. Un contrat à 10 milliards de dollars…

Dur, dur pour les GAFA…

Les cotations boursières des GAFA prennent le bouillon… Et l’Europe continue de multiplier les taxes spéciales pour ces géants américains.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

Le Cloud poursuit sa croissance

Les achats de services d’infrastructure Cloud par les entreprises progressent encore de 34% au premier trimestre 2022. Elles représentent un montant record de plus de 53 milliards de dollars !

À SUIVRE PROCHAINEMENT

Paris Cyber Summit 2022

Quelle stratégie cyber pour l’Union européenne sous présidence française ? Tel est le thème central de ce sommet européen pour les décideurs des secteurs publics et privés. Avec la présence probable du premier ministre Ukrainien et du futur nouveau ministre des armées français.

COUP DE CHAPEAU

Au revoir… Horloge Parlante !

Orange a annoncé cette semaine la fermeture de son service d’horloge parlante créé en 1933 puis modernisé en 1991 pour répondre au 3699.

