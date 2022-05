Quantum annonce la disponibilité de nouvelles appliances de stockage mais poursuit parallèlement sa transformation vers plus de services et de solutions logicielles…

Quantum lance officiellement deux nouvelles solutions de stockage : l’appliance H4000 Essential très orientée sur les besoins vidéos et l’appliance F2100 NVMe focalisée sur la performance.

F2100 NVMe pour ceux qui recherchent la performance

Quantum complète par le haut sa gamme d’appliance de stockage « F-Series » avec un modèle F2100 NVMe focalisé sur la performance. Comme souvent chez Quantum, le premier public visé est celui de la production vidéo et multimédia en recherche de performance pour accélérer les workflows de rendus et de traitements d’images/vidéos. Mais pour Quantum, les capacités de sa baie devraient aussi séduire les centres de recherche médicale et les entreprises en quête de performance pour leurs applications AI/ML.

Bien évidemment animée par la dernière version de l’OS maison StorNext 7, l’appliance F2100 NVMe affiche des performances pour le moins intéressantes : jusqu’à 50 Go/sec en lectures concomitantes (multi-utilisateurs), jusqu’à 20 Go/sec en écriture et jusqu’à 737 To d’espace de stockage brut.

Brian Pawlowskin VP Développement chez Quantum explique ainsi que « le F2100 est livré avec le dernier logiciel de stockage en mode bloc de Quantum, qui est désormais commun aux gammes F-Series et H-Series. Non seulement cela signifie que nous pouvons fournir des fonctionnalités et des correctifs plus rapidement, mais cela représente aussi une étape clé vers une expérience utilisateur réellement unifiée entre Quantum StorNext, les gammes F-Series et H-Series, et notre logiciel CBA. »

La baie se présente sous la forme d’un serveur 2U embarquant 24 disques NVMe et un double contrôleur. La connectivité est assurée au choix par 8 ports Ethernet ou 16 ports 32Gb FibreChannel.

La baie est bien évidemment compatible avec la solution de supervision et maintenance proactive dans le cloud, Quantum CBA.

H4000 Essential du tout en un dédié au multimédia

Quantum a fait des workflows de production de contenus multimédias l’une de ses grandes spécialités. Le constructeur a lancé il y a un an sa série H4000. La nouvelle appliance « H4000 Essential » officialisée cette semaine découle de cette série mais s’adresse à des TPE/PME et à des petites équipes créatives. Cette une appliance « all-in-one » se démarque par sa couche logicielle embarquée qui intègre à la fois le fameux système de stockage partagé StorNext 7 de Quantum mais également une solution de gestion avancée des actifs multimédias, Quantum CatDV (CatDV est normalement une option sur les appliances H4000 traditionnelles).

Selon le constructeur, « l’appliance H4000 Essential offre aux petites équipes créatives un stockage partagé haute disponibilité, l’indexation et la découverte automatiques de contenu, ainsi qu’une collaboration basée sur des workflows. Ne nécessitant aucune compétence informatique spécialisée, elle peut être opérationnelle en quelques minutes et offre des fonctionnalités uniques qui intègrent la gestion et le stockage des contenus multimédias ».

Les fonctionnalités de l’appliance H4000 Essential sont spécialement conçues pour répondre aux besoins des petites équipes créatives indépendantes :

– Démarre avec un serveur 2U de 48 To ou 96 To de stockage brut animé par l’OS maison : StorNext.

– La solution s’étend par simple adjonction de serveurs jusqu’à 384 To.

– Architecture hautement disponible à double contrôleur (à base de processeurs 24 cœurs AMD).

– Connexion 25 GbE

– Unifie StorNext et CatDV

– Ingestion automatique de contenu, extraction de métadonnées, création de vignettes et filmstrips

– Catalogage et indexation automatiques du contenu

– Intégration du panneau CatDV dans Premiere Pro

– Intégration avec le logiciel Cloud-Based Analytics (CBA) de Quantum pour une surveillance à distance et proactive du système

– Plug-ins d’archivage disponibles pour le stockage Backblaze B2 dans le Cloud, ou possibilités d’autres stockages compatibles S3

Toujours plus de logiciels et services

Poursuivant sa transformation progressive en fournisseur de solutions « as a service », Quantum annonce également de nouvelles solutions logicielles.

Au-delà de CBA (surveillance proactive dans le cloud), Backblaze (archivage Cloud), et CatDV (gestion des contenus multimédias), Quantum annonce « MyQuantum Service » pour offrir à ses clients un portail SSO d’accès aux ressources Quantum qu’il s’agisse d’accéder aux données analytiques de CBA, aux documentations, aux ressources du support ou aux téléchargements.

Autre nouveauté, Quantum s’est associé à NVidia pour enrichir sa solution CatDV des fonctionnalités NVidia AI afin d’offrir de nouvelles fonctionnalités boostées à l’IA pour analyser et enrichir les contenus vidéos. Cette nouvelle solution permet de profiter d’une infrastructure GPU sur site pour tirer profit de fonctionnalités IA jusqu’ici uniquement accessibles via le cloud.

Dave Clack, vice-président et directeur général de la division Logiciels et analytique Cloud chez Quantum explique que « Quantum CatDV exploite les systèmes GPU NVIDIA depuis des années dans le cadre de nos implémentations de transformation multimédia. Avec cette solution, les clients peuvent désormais ajouter les technologies d’IA et d’apprentissage automatique éprouvées et de premier plan de NVIDIA à leurs workflows de contenu. En outre, cette solution sert de plate-forme centralisée qui permet aux utilisateurs de trouver la valeur cachée dans les bibliothèques de contenu et d’amplifier l’édition humaine de contenu comme jamais auparavant ».