« Les entreprises qui gèrent d’importants volumes de données apprécient depuis longtemps StorNext pour ses fonctions de gestion des données et ses performances leaders sur le marché », rappelle Ed Fiore, directeur général de la division Stockage primaire chez Quantum en introduction.

L’entreprise s’est fait une spécialité des workflows de production de contenus multimédias (notamment des lourds et non structurés fichiers vidéos) avec son système de gestion de fichiers StorNext réputé pour ses performances et capacités de montée en charge. Elle a récemment battu le record de performances sur le benchmark d’applications vidéo SPEC SFS 214.

En début d’année, Quantum avait introduit de nouvelles baies hybrides (flash+disques), la série H2000, profitant des améliorations apportées à StorNext 7 (avec notamment un tiering prenant en charge les disques NVMe).

Cette semaine, le constructeur propose un nouveau haut de gamme avec les appliances H4000. « Avec cette nouvelle architecture, n’importe quelle entreprise peut tirer parti de StorNext pour optimiser la collaboration, accélérer ses pipelines de production ou workflows, et gérer les données non structurées depuis l’ingestion jusqu’à l’archivage sans avoir à déployer un réseau de stockage, explique Ed Fiore. Enfin, cette nouvelle architecture permettra d’exécuter des applications certifiées telles que le logiciel de gestion des ressources multimédias CatDV™ de Quantum sur le même serveur, ce qui simplifiera encore davantage les workflows multimédias et d’autres cas d’utilisation. »

La série H4000 veut permettre de stocker davantage de données sur moins d’espace et à moindre coût tout en simplifiant le stockage et la protection des données vidéo et non structurées. Elle se démarque par :

– Une architecture simplifiée et convergée qui accélère le délai de rentabilisation

– 66 % de composants en moins par rapport aux installations de datacenter traditionnelles, d’où une réduction de 50% des besoins en espace rack

– Une réduction significative des coûts liés à la consommation en énergie

– Une mise en réseau simplifiée

Les baies H4000 existe en versions 2U avec 12 disques 3,5 pouces ou en versions 2U avec 24 disques 2,5 pouces (avec mixte SSD et HDD 10K rpm). Elles supportent PCIe Gen4, Fiber Channel 32 Gbit/s, Ethernet jusqu’à 100 Gbit. La particularité de ces baies animées par des processeurs AMD 48 cœurs est que les services StorNext sont ici présentés sous forme de VM et exécutés par un hyperviseur embarqué.