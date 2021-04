Quantum, fabriquant de stockage et spécialiste de la capture, de la création et du partage de contenu numérique, a testé son système de fichiers StorNext sur le benchmark indépendant SPEC SFS 2014.

Les résultats, sur les trois mesures de performances, avec une architecture de référence utilisant 57 % de nœuds de stockage en moins que le produit concurrent le plus proche et à un coût par flux simultané bien inférieur, montrent que StorNext 7 surpasse tous ses concurrents.

Conçu pour simuler une charge de travail vidéo hautes performances à grande échelle, le test VDA (Video Data Application) SPEC SFS 2014 SP2 a ainsi été exécuté sur le système de fichiers StorNext et les serveurs de stockage NVMe Quantum de la gamme F-Series.

Le système Quantum StorNext a établi de nouveaux records de performances en enregistrant:

– le débit agrégé le plus élevé : 34.391 Mo/sec,

– le temps de latence le plus faible : temps de réponse global de 0,9 milliseconde,

– le plus grand nombre de flux simultanés : 7 450 flux vidéos simultanés.

Les résultats des tests VDA sont disponibles en ligne : SPEC SFS®2014_vda Result: Quantum Corporation – Quantum StorNext 7.0.1 with F-Series Storage Nodes

Brian Pawlowski, Directeur du développement, se félicite : « Ces résultats de test prouvent clairement que StorNext est le système de fichiers le plus rapide au monde pour les charges de travail vidéo. Et grâce à son architecture, il a atteint ces résultats records en utilisant nettement moins de matériel que son concurrent direct ».