Quantum annonce son Scalar i6H, un nouveau système de stockage sur bande, modulaire, pensé à l’échelle du Cloud et conçu pour les environnements d’archivage hyperscale.

Le volume de données stockées dans le monde va passer de 33 Zo en 2018 à 175 Zo en 2025. Pour Quantum, à l’heure de la frugalité numérique et des frontières technologiques rencontrées sur le stockage, les disques durs ne suffiront plus. Aujourd’hui, en mariant la bande magnétique et des fonctionnalités modernes de gestion et de protection des données, Quantum veut apporter un nouveau regard sur l’archivage sur bande.

Le constructeur lance officiellement son nouveau stockage Scalar i6H déjà expérimenté par quelques clients cloud. « Il y a plusieurs années, nous avons entrepris de développer des solutions sur bande leaders du marché hyperscale, tant sur le plan technique que commercial », explique Bruno Hald, vice-président et directeur général du stockage secondaire chez Quantum. « Nous comptons désormais sept comptes hyperscale et webscale au niveau mondial, qui ont collectivement déployé plus de 35 exaoctets de capacité dans des centaines de systèmes de bandes Quantum à travers le monde. Cela inclut les nombreux systèmes Scalar i6H qui sont déjà déployés dans quelques-unes des plus grandes archives de données du monde. »

Fortement modulaire et conçu en collaboration avec certains des plus grands hyperscalers du monde, le Scalar i6H prétend offrir la meilleure densité de stockage de sa catégorie et combine facilité d’utilisation des bandes, fonctions anti-ransomwares, et un logiciel CBA (Cloud-Based Analytics) pour une surveillance en continu proactive et préventive.

La solution Scalar i6H s’appuie sur l’architecture Quantum RAIL qui permet une approche façon Lego de l’organisation des baies d’archivage et procure une capacité de montée à l’échelle compatible avec les besoins exponentiels des Clouds en matière de sauvegarde et d’archivage.



Selon Quantum, le système d’archivage peut être expédié entièrement assemblé dans un rack, ses composants sont réparables et remplaçables par le client, et les techniciens ne possédant aucune expertise en matière de bandes peuvent facilement gérer de nombreux systèmes à grande échelle.

Le système intègre en standard des fonctions de protection contre les ransomwares et de création d’archives cyber-résilientes telles que Active Vault, Logical Tape Blocking et Scalar Ransom Block (une astuce déjà évoquée dans nos colonnes qui crée une barrière physique entre les bandes de données et le système de bandes robotisé).

Le Scalar i6H complète donc la gamme Scalar (i3, i6, i6000) par le haut. Quantum s’est montré très discret sur les capacités réelles des rack 48U. On sait que le i6H s’appuie sur des lecteurs LTO-9 offrant 45 To de stockage par bande. Mais on sait que le i6H surpasse le i6000 qui permettait déjà de gérer jusqu’à 12000 bandes en ligne à l’aide de 192 lecteurs de bande.

Par ailleurs, rappelons que Quantum est l’un des leaders incontestés du marché de la bande magnétique. Le constructeur a déployé sur les centaines de Datacenters de ses clients l’équivalent d’une capacité globale de 35 Exaoctets, ce qui représente plus de 3 millions de bandes LTO actives.