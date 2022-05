Selon le dernier rapport Canalys, les dépenses en services d’infrastructure Cloud des entreprises ont augmenté de 34% au premier trimestre et atteint un nouveau sommet : 55,9 milliards de dollars dépensés.

Certes, les fournisseurs de solutions d’infrastructure n’ont que le mot « hybride » à la bouche.

Et certes, certaines entreprises se plaignent de mal, voire de ne pas, contrôler leurs dépenses dans le cloud.

Néanmoins, les dépenses dans les services d’infrastructure cloud continuent d’augmenter fortement chaque trimestre. Au premier trimestre 2022, les achats de services IaaS ont atteint 55,9 milliards de dollars, un nouveau record. Cela représente 2 milliards de dollars de plus qu’au dernier trimestre 2021 mais surtout 14 milliards de plus qu’au premier trimestre 2021 soit une augmentation d’année en année de 34% !

Cela fait désormais 4 ans que la croissance trimestrielle des dépenses en infrastructures cloud est supérieure à 30%.

« Le cloud continue d’être un marché bouillonnant et les stratégies de transformation des entreprises mettent l’accent sur la résilience numérique pour faire face aux défis du marché d’aujourd’hui et de demain », constate Blake Murray, analyste chez Canalys. « Pour être efficaces dans la planification de la résilience, les clients se tournent vers les partenaires de distribution qui disposent des compétences techniques et de conseil pour les aider à adopter efficacement les services cloud des hyperscalers. »

Car cette croissance sert d’abord les hyperscalers qui ont par ailleurs su créer des partenariats forts avec des intégrateurs tels qu’Accenture, Atos, Deloitte, HCL, Kyndryl, etc. Ces derniers continuent d’accompagner la transformation numérique des entreprises en facilitant leur migration vers le cloud.

Pour Canalys, l’activité est cependant aussi portée par des partenaires plus petits qui adressent des marchés de TPE/PME également en quête de résilience et d’agilité à travers les cloud.

Sans surprise, AWS demeure le fournisseur de services IaaS : ses parts de marché s’élèvent à 33% et ses ventes ont augmenté de 37% par rapport à l’an dernier.

Azure est toujours en seconde position avec 21% des parts de marché et une croissance des ventes par rapport à Q1 2021 de 44%.

Google Cloud reste troisième avec seulement 8% de parts de marché mais peut se consoler d’avoir la plus forte croissance des trois leaders avec 54% d’augmentation des ventes par rapport à Q1 2021.

Dit autrement, à eux trois, AWS, Azure et Google Cloud représentent 66% du marché des services d’infrastructure cloud dans le monde.

Ces chiffres sont à mettre en corrélation avec les résultats de ces entreprises au premier trimestre 2022. Amazon a annoncé un CA de 18,4 milliards de dollars pour AWS (en croissance de 37%), Microsoft a publié un CA de 23,4 milliards de dollars pour « Microsoft Cloud » (Sous-ensemble du Microsoft Cloud, Azure est croissance de 46%), et Google a revendiqué un CA de 5,8 milliards de dollars (en hausse de 44% mais la division n’est toujours pas profitable).

Source : Canalys – Global cloud services spend hits US$55.9 billion in Q1 2022