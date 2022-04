Microsoft et Google sont pour l’instant peu affectés par la guerre en Ukraine : Les résultats du premier trimestre 2022 (Q1 2022) sont dans la droite ligne des trimestres précédents, autrement dit en hausse et au-dessus des attentes des marchés…

Non seulement les crises pandémiques n’ont pas affecté les grands du numérique mais elles ont même contribué à leur croissance. Et alors que ces crises semblent désormais s’éloigner, elles sont remplacées par des crises géopolitiques qui, là encore, semblent peu affecter leur trajectoire de croissance alors même que ces entreprises ont arrêté net tout Business en Russie.

Microsoft et Alphabet/Google ont ainsi publié hier leurs résultats pour le premier trimestre calendaire 2022. Et ils sont excellents, preuve de la résilience de ces grands groupes internationaux dont rien ne semble devoir affecter la marche en avant.

Microsoft affiche des revenus en hausse de 18%

16,7 milliards de dollars… Ce n’est pas le chiffre d’affaires de Microsoft mais bien les bénéfices nets engrangés durant le premier trimestre 2022 ! Des bénéfices en hausse de 8% par rapport au même trimestre record de 2021, alors que le chiffre d’affaires trimestriel croit, lui, de 18% pour atteindre les 49,4 milliards de dollars.

Sans surprise, c’est une nouvelle fois le cloud qui porte cette croissance. « Aujourd’hui comme demain, la technologie numérique est la source qui alimente la production économique mondiale », explique Satya Nadella, président et CEO de Microsoft. « Sur l’ensemble de la pile technologique, nous élargissons nos possibilités et prenons des parts en aidant nos clients à se différencier, à renforcer leur résilience et à faire plus avec moins ».

Le chiffre d’affaires de la division « Microsoft Cloud » s’élève à 23,4 milliards de dollars sur le trimestre en croissance de 32% sur l’an dernier. Le cloud Azure y contribue largement avec une croissance de 46% de ces revenus.

Mais toutes les autres divisions du groupe sont également en croissance.

Les revenus d’Office 365 sont en augmentation de 17% dans l’univers des entreprises et de 11% dans l’univers du grand public. Microsoft compte d’ailleurs désormais 58,4 millions d’utilisateurs des éditions ‘personnel’ et ‘famille’.

Les services « Dynamics » sont en croissance de 22%.

La division « More Personal Computing » affiche un chiffre d’affaires de 14,5 milliards de dollars en croissance de 11%. Elle est principalement portée par Windows (les ventes OEM sont en croissance de 11%, les ventes aux entreprises de 14%) mais aussi par la bonne santé de la division Surface qui affiche une croissance de 13%. La division Xbox est également en croissance de 4% portée par des ventes matérielles meilleures qu’attendu (14% de croissance pour la division Xbox Hardware).

La division LinkedIn affiche une forte croissance sur ce trimestre : 34%.

Tout va bien aussi chez Alphabet

Alphabet, la maison mère de Google, a également publié hier ses résultats pour le premier trimestre calendaire 2022. Le chiffre d’affaires est en augmentation de 23% par rapport à l’an dernier et s’élève à 68 milliards de dollars. Les bénéfices sont en revanche orientés à la baisse de 8,3% mais s’élèvent quand même à 16,4 milliards de dollars !

Cette baisse des bénéfices s’explique par une perte de plus de 1 milliard de dollars de la valeur des investissements de Google. Comme quoi la conjoncture actuelle et certains risques pris ont un impact sur les grands groupes même si celui-ci reste limité.

Car il n’y a vraiment pas matière à paniquer pour Google et ses actionnaires. Le cœur de métier est toujours florissant. La publicité continue en effet de représenter plus de 80% des revenus du groupe et affiche une croissance de 22% (par rapport à Q1 2021) pour s’élever à 54,7 milliards de dollars !

L’information la plus suivie par les observateurs de l’IT demeure cependant les résultats de la division Google Cloud. Et ces derniers sont encore finalement un peu mitigés. Google Cloud ne contribue qu’à hauteur de 5,8 milliards de dollars au chiffre d’affaires du groupe (un CA cependant significativement supérieur aux attentes du marché qui tablait sur 5,7 millions de dollars).

La bonne nouvelle, c’est que Google Cloud continue sa forte croissance avec 44% de hausse par rapport au même trimestre l’an dernier (une progression finalement similaire à celle de Microsoft Azure et ses 46% de croissance).

Reste que la division cloud de Google n’est toujours pas rentable avec une perte qui s’élève à 931 millions de dollars sur le trimestre alors qu’elle continue de lourdement investir pour ouvrir de nouvelles régions un peu partout dans le monde mais aussi lancer de nouveaux services (à l’instar de BigLake annoncé récemment). Certes, ces pertes sont un peu moins élevées qu’il y a un an, mais les analystes s’attendaient à un chiffre moins élevé et tablait sur une perte de 752 millions de dollars.