Les entreprises continuent d’adopter les clouds publics à un rythme accéléré mais restent très largement confrontées à des problèmes de sécurité et de gestion des coûts.

Flexera vient de publier les résultats de son étude annuelle « State of the Cloud 2020 » réalisée auprès de 750 responsables IT utilisant des clouds privés ou publics. Elle confirme les tendances publiées par d’autres études similaires, avec une adoption du cloud public qui continue de s’accélérer. Selon l’étude, plus de 50% des workloads et des données des entreprises seront hébergés dans les clouds publics d’ici 12 mois.

Sans surprise l’étude montre qu’aujourd’hui les entreprises engagées dans des démarches clouds ont, pour ainsi dire, toutes opté pour du multicloud et presque toutes pour une combinaison hybride entre infrastructure locale en cloud privé et ressources dans le cloud public.

La plupart des entreprises ont toutefois opté pour une organisation de leurs applications en silo (un workload donné n’est déployé que sur un seul cloud, qu’il soit public ou privé) avec quand même 41% des entreprises amenées à intégrer les données entre plusieurs clouds.

Toutefois cette approche multicloud n’est pas toujours parfaitement contrôlée et supervisée. Seulement 33% des responsables interrogés utilisent des outils de gestion multicloud que ce soit pour gérer leurs workloads, gérer leur sécurité ou gérer les dépenses.

Pas étonnant, dès lors, de découvrir que la grande priorité des entreprises est désormais de comprendre les coûts du cloud et de disposer des bonnes métriques.

Elles ont du mal à prévoir avec précision leurs coûts dans les nuages. Ces derniers augmentent rapidement et en 2019, et en moyenne les entreprises ont dépassé de 23% le budget cloud public qu’elles s’étaient fixé ! Un surcoût apparemment dû principalement à des ressources gaspillées, car mal gérées. En effet, les responsables interrogés estiment eux-mêmes que 30% de leurs ressources cloud publics sont gaspillés (Flexera ayant de son côté estimé que ce nombre est en réalité plus élevé dépassant fréquemment les 35%).

Pourtant, ces sujets progressent, certes très lentement. La gestion des dépenses et la gouvernance du cloud sont un peu moins perçues comme des challenges difficiles à relever par rapport à l’an dernier. Peu à peu, les entreprises se sentent mieux armées face aux défis du cloud, à l’exception d’un domaine : la sécurité. C’est le seul challenge dont la part augmente depuis l’édition 2019 de l’enquête Flexera.

Enfin, les entreprises continuent d’éprouver les plus grandes difficultés à comprendre les implications en termes de coûts des licences logicielles cloud et ont bien du mal à gérer leur conformité à ces licences.

Parmi les nombreuses autres révélations de cette gigantesque enquête (dont seule une infime partie a ici retenu notre attention), on notera également la montée en puissance de Ansible et Terraform comme outils de configuration et d’automatisation des processus cloud au détriment de Chef et Puppet.

Quant à l’adoption des grands fournisseurs cloud, pas de surprise si ce n’est qu’Oracle Cloud est désormais passé devant IBM Cloud et que Google Cloud connaît le plus fort taux d’expérimentation.

L’étude révèle également que les tendances en vogue dans le cloud public sont l’IoT, les solutions CaaS (Container as a Service), le Machine Learning, le Data warehouse et le Serverless.

Au final, Flexera conclut que « l’utilisation des nuages publics continue de croître de façon spectaculaire dans toutes les organisations. Cette croissance a entraîné une augmentation significative des dépenses cloud public des entreprises, et l’épidémie COVID-19 pourrait pousser ces dépenses encore à la hausse. Optimiser l’utilisation des nuages pour retrouver des économies arrive à nouveau en tête des priorités pour la quatrième année consécutive« . Il est temps pour les entreprises d’adopter davantage d’outils d’automatisation des assets dans le cloud et de disposer d’une meilleure visibilité sur leurs utilisations du cloud et sur leurs dépenses avec la mise en place de métriques appropriées…

Source : Flexera 2020 State of the Cloud Report