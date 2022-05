Selon différentes sources concordantes, Microsoft souhaiterait finaliser la première mise à jour majeure de Windows, la version « 22H2 » dans le courant du mois de mai pour un déploiement durant l’été.

Si l’on en croit le dernier rapport AdDuplex, les parts de marché de Windows 11 semblent stagner. Le système ne serait déployé que sur 19,7% des PC (contre 19,4% un mois auparavant) – en réalité 20,4% si on intègre les Windows Insiders – alors que, selon certaines études, plus de 50% du parc de PC installés sous Windows 10 est en théorie compatible avec le nouveau système.

Deux phénomènes expliquent cette faible progression. D’abord si Windows 11 apporte un renouveau graphique et ergonomique, son nouveau menu Démarrer est perçu par de nombreux utilisateurs comme trop basique et la barre des tâches a perdu bien des fonctionnalités avancées. Des changements qui rebutent bien des utilisateurs, d’autant que rien ne presse et que Windows 10 continue d’évoluer.

Ensuite, Microsoft semble avoir mis plus de temps que prévu à valider des configurations existantes et ouvrir le robinet à un déploiement plus large. Plusieurs machines Asus et Acer de la rédaction ne se sont vu proposer la mise à jour vers Windows 11 que ces derniers jours, plus de 7 mois après la sortie officielle du système.

Au point que certains observateurs commencent à se demander si Microsoft n’aurait pas volontairement freiné le déploiement de Windows 11 pour d’une part laisser du temps au parc de PC les plus anciens de se renouveler (ce qui réduit le parc de machines incompatibles) et d’autre part mieux se focaliser sur la prochaine mise à jour majeure du système dénommée « Windows 11 22H2 » qui apporte plusieurs nouveautés ergonomiques et corrige certaines limitations actuelles du menu Démarrer (le Drag and Drop vers la barre des tâches faisant ainsi son retour) .

Selon plusieurs sources concordantes, Microsoft serait en effet sur le point de finaliser cette mise à jour que l’on attendait plutôt vers Octobre 2022. D’ailleurs la disparition du message ‘preview’ caractéristique qui s’affiche sur le bureau des versions préliminaires « Windows Insiders » tend à montrer que Microsoft s’approche d’une build finale.

Ainsi, l’éditeur semble en effet avoir comme objectif la disponibilité d’une version « RTM » (Ready to Manufactoring), autrement dit finalisée et prête à être envoyée aux constructeurs OEM, dans le courant du mois de Mai ! Certains estiment même que Microsoft veut finaliser cette mise à jour « 22H2 » à temps pour sa grande conférence Microsoft Build 2022, dédiée aux développeurs, qui se tiendra en virtuel du 24 au 26 mai.

Nous devrions donc bientôt être fixés sur les nouveautés actuellement testées par les Windows Insiders et présentées en avril dernier qui seront, ou non, intégrées dans cette mise à jour « 22H2 ».