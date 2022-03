Il n’y a pas que l’absence de puces TPM ou de processeur récent qui bloque la mise à jour vers Windows 11. Certains logiciels peuvent aussi verrouiller la migration. L’un de ces verrous vient de sauter cette semaine : VirtualBox ne bloque désormais plus votre mise à jour vers Windows 11.

On le sait, Windows 11 n’est pas compatible avec une importante proportion de machines du marché. Ses exigences matérielles (d’aujourd’hui et de demain) en matière de sécurité excluent de toute migration la plupart des PC âgés de plus de 3 ans. Mais bien des machines plus récentes et techniquement compatibles ne se sont toujours pas vu proposer la mise à jour : depuis près de six mois leurs utilisateurs voient s’afficher un message leur expliquant que « la mise à jour Windows 11 vos sera bientôt proposer ».

Dans les faits, Microsoft poursuit son lent déploiement du nouveau système, vérifiant la compatibilité de Windows 11 avec l’infinie variété de configurations matérielles et logicielles.

Car, certaines machines se voient refuser pour l’instant la migration Windows 11 non pas à cause de son hardware ou de ses pilotes mais à cause des logiciels installés. Et l’un des premiers freins à la migration de Windows 11 n’est autre que la présence dans le système existant du très populaire logiciel de virtualisation VirtualBox. Celui-ci est souvent installé par les utilisateurs pour exécuter des machines virtuelles Linux ou autres. Il est aussi parfois automatiquement installé par certains émulateurs (notamment certains émulateurs Android) et certains outils de développement.

Jusqu’ici, il suffisait que le processus de migration de Windows 11 détecte VirtualBox sur une machine pour bloquer le processus, car Microsoft avait détecté des incompatibilités entre son nouvel OS et l’outil de virtualisation.

Cette semaine, ce verrou a enfin été levé. Microsoft et Oracle (qui préside aux destinées de VirtualBox) ont enfin corrigé les problèmes d’incompatibilités qui empêchaient le bon fonctionnement des machines virtuelles sous Windows 11. Oracle avait promis un correctif dès Octobre 2021, mais la correction du problème semble avoir pris longtemps que prévu.

Il suffit donc aux utilisateurs de mettre à jour leur VirtualBox en version 6.1.28 (ou ultérieure) pour se voir enfin proposer la mise à jour Windows 11. Selon Microsoft, il peut s’écouler 48 heures entre le moment où VirtualBox est mis à jour et le moment où Windows Update vous proposera la migration Windows 11.

Attention toutefois, VirtualBox est parfois « intégré » à un logiciel spécifique. Dans ce cas, il faut soit attendre la mise à jour de ce logiciel, soit le désinstaller, soit procéder manuellement à la mise à jour du composant VirtualBox dans le dossier de l’application.

On notera aussi, au passage, que VirtualBox 6.1.28 supporte désormais Windows 11 en « guest ». Dit autrement, il est désormais possible d’héberger des machines virtuelles Windows 11 sous VirtualBox, sans avoir à tricher.