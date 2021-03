Comme chaque vendredi, retrouvez votre émission vidéo InformatiqueNews Hebdo et son tour imagé de l’actualité de la semaine.

Nos deux animateurs Guy Hervier et Jean François Le Nilias revisite l’actualité de la semaine et en commente les temps forts.

Au sommaire de ce numéro, nous célébrons les 10 ans des Chromebooks, nous analysons la surprenante annonce de NetApp qui laisse tomber l’hyperconvergence pour tout parier sur Kubernetes, nous expliquons les changements opérés par Microsoft dans le fonctionnement de Windows Update, nous saluons les résultats de Snowflake et nous revenons sur les rachats de la semaine.

Bien sûr, nous ne pouvions faire ce tour d’horizon de l’actualité sans revenir sur le terrible incendie qui a ravagé deux datacenters d’OVHcloud à Strasbourg impactant des milliers de sites Web et de services.

Un incident dramatique qui survient alors que l’Arkadis Index 2021 vient d’être publié et que la France entre dans le TOP 10 les plus attractifs pour implanter des datacenters.

   

EN BREF CETTE SEMAINE

00:40 Microsoft repense la mise à jour des drivers et firmwares

Enfin ! L’éditeur se décide à offrir aux entreprises plus de contrôle sur les mises à jour des drivers et firmwares de Windows 10 qui sont souvent à l’origine de gros problèmes et d’échecs dans les mises à jour du système.

02:17 Google célèbre les 10 ans de ChromeOS et des Chromebooks

Les Chromebooks s’imposent dans le paysage. En 2020, il s’en est vendu plus que de Macs d’Apple. Pour fêter les 10 ans de cette plateforme connectée centrée sur le navigateur Web, Google annonce plusieurs nouvelles fonctionnalités.

À lire également : Les Chromebooks célèbrent leurs 10 ans

03:32 NetApp abandonne le marché de l’hyperconvergence

NetApp veut abandonner dès 2022 ses investissements sur sa solution HCI pour mieux concentrer ses efforts de développement sur Kubernetes et sur sa nouvelle plateforme Project Astra pensée pour gérer le cycle de vie des données des applications hébergées sous Kubernetes.

À lire également : NetApp abandonne l’hyperconvergence pour se focaliser sur Kubernetes

06:02 Un incendie gigantesque détruit un datacenter d’OVHcloud et en endommage en autre

Panique chez OVHcloud et chez ses clients hébergés sur les datacenters de la région Strasbourg de l’hébergeur. L’incendie a ravagé les installations. Et des milliers de PME découvrent l’importance d’avoir des PRA en place dans le cloud, des PRA qui restent de leur responsabilité…

Pour en savoir plus :

* Incendie sur les datacenters d’OVHCloud à Strasbourg

* Un datacenter OVHCloud part en fumée… et les services hébergés avec !

09:50 Les bons résultats de Snowflake

Après une introduction en bourse tonitruante, le pionnier des datawarehouses dans le cloud publie les résultats de son exercice fiscal avec une augmentation de 116% de son chiffre d’affaires… malgré la pandémie.

À lire également : Snowflake publie de très bons chiffres pour l’année fiscale 2021

12:20 Talend est racheté par le fonds Thoma Bravo

L’éditeur franco-américain Talend est en difficulté depuis quelques années. Il vient d’être racheté par le fonds Thoma Bravo pour un montant de 2,4 milliards de dollars. Encore une pépite nationale qui passe dans le giron américain.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

16:00 La France bien placée pour accueillir des datacenters d’entreprises internationaux

La France est bien placée dans le TOP 10 du nouveau classement Arkadis Index qui évalue l’attractivité des pays pour les entreprises qui veulent bâtir de nouveaux datacenters. Un classement établi à partir de critères économiques, techniques, administratifs, logistiques, etc.

Pour en savoir plus : La France dans le Top 10 des terres d’accueil de datacenters

À SUIVRE PROCHAINEMENT

19:30 Data Protection Summit – Évènement européen – le 23 mars à 10h

Rubrik et NetApp s’unissent pour proposer un évènement virtuel dédié à la protection des données.

L’évènement est gratuit et se déroule de 10H à 12H avec la présence exceptionnelle des équipes techniques de l’entreprise mais aussi de Peyton Manning, le légendaire Quaterback américain.

Pour s’inscrire : Rubrik & NetApp Data Protection Summit

COUP DE CŒUR

20:46 Enfin ! Une agrégation d’informatique pour la rentrée 2021.

Mieux vaut tard que jamais. La France officialise la création d’une agrégation d’informatique ! L’informatique est enfin reconnue comme une science à part entière.