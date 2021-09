C’est l’heure de votre rendez-vous hebdomadaire qui fait en vidéo le tout de l’essentiel de l’actualité IT et Télécom. Trois… Deux… Un… Action !

Guy Hervier et Jean-François le Nilhas sont de nouveau aux commandes d’InfoNews Hebdo pour commenter l’actualité IT pour une nouvelle saison 2021-2022.

Cette semaine plusieurs sujets ont retenu leur attention à commencer par Microsoft qui prépare Windows 11 et avec lui un futur sans mot de passe. L’éditeur est le premier acteur majeur à permettre aux utilisateurs de supprimer le mot de passe de leur compte Microsoft pour ne plus utiliser que d’autres formes d’authentification !

Cette semaine on a également appris la rondelette levée de fonds de Snyk, la pépite du DevSecOps qui secoue le marché ainsi que l’annonce de la disponibilité de Java 17 avec quelques changements sur la licence. Apple a lancé ses iPhones 13, le CEO de VMware met le cap sur le multicloud, les femmes prennent le pouvoir de la Tech et le cloud est officiellement un grand pourvoyeur de malwares !

Une semaine également marquée par le décès de Sir Clive Sinclair, figure de proue de l’informatique grand public dans les années 80, qui a beaucoup contribué à introduire les ordinateurs dans les foyers européens.

   

EN BREF CETTE SEMAINE…

01:00 Microsoft supprime les mots de passe

Haro sur les mots de passe, cette invention qui ne sécurise rien mais qui est pénible pour tout le monde. Microsoft propose désormais aux utilisateurs de les supprimer du « Microsoft Account » au profit de la biométrie, du smartphone et des clés d’authentification. Youpiii…

Pour en savoir plus : Révolution : Votre compte Microsoft n’a plus besoin de mots de passe!

03:30 Oracle annonce Java 17

L’éditeur maintient son nouveau rythme bi-annuel des évolutions d’un langage qu’il a pourtant longtemps laissé dépérir. Mais depuis plus de deux ans maintenant, l’innovation est de retour. Et, cette fois, Oracle innove même sur sa licence ! Réjouissons-nous…

Pour en savoir plus : Oracle lance Java 17 et son SDK presque « free »…

06:40 Le nouveau CEO de VMware pousse vers le multicloud

Changement de CEO et donc changement de roadmap… Raghu Raghuram ajuste les ambitions de VMware et pousse fortement Tanzu et le multicloud. Il prépare aussi la séparation avec Dell annoncée en début d’année.

10:10 Les femmes au pouvoir de la Tech

Force est de constater qu’en France une tendance émerge : les grands éditeurs mettent à leur tête des femmes. Après IBM, Oracle, Salesforce, ServiceNow, Microsoft, c’est au tour d’Adobe France d’être pilotée par une femme. Et c’est une bonne chose à l’heure où l’informatique recherche plus de diversité et veut attirer davantage de jeunes filles dans ses filières de formation.

12:00 Snyk, champion du DevSecOps, lève 530 millions de dollars !

Snyk avait déjà levé plus de 300 millions en début d’année. La startup spécialisée dans le DevSecOps lève à nouveau 530 millions de dollars. Un second tour de table qui traduit le fulgurant succès de cet acteur : en à peine plus d’an, l’éditeur est passé d’une centaine d’employés à près de 800 !

Pour en savoir plus : Snyk, la nouvelle star du DevSecOps, lève 530 millions de dollars…

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

15:25 Le cloud et le Shadow IT à l’origine des malwares

Le dernier rapport Cloud & Threat Report de Netskope alerte sur une croissance significative des malwares diffusés par les usages clouds et shadow IT. Il encourage les entreprises à repenser leur sécurité pour un monde IaaS, PaaS, SaaS… Attention, on n’a pas fini de trembler…

Pour en savoir plus : 68% des malwares proviennent du cloud et du shadow IT

À VENIR…

19:20 VMworld 2021 du 5 au 7 octobre

VMware reste en mode virtuel pour organiser cette année sa grande conférence internationale. On attend des annonces autour de Tanzu, de Project Monterey et du split Dell/VMware.

Pour s’y inscrire : VMworld 2021 | VMware

COUP DE CŒUR/COUP DE GUEULE

20:35 Hommage à Sir Clive Sinclair…

Il était le papa des mythiques ZX80, ZX81 et ZX Spectrum. Sir Clive Sinclair nous a quittés cette semaine à l’âge de 81 ans. Et nous, on est triste…

Pour en savoir plus : Au revoir et merci, Sir Clive Sinclair…

22:10 Un iPhone à près de 2000 euros ? Mais si c’est possible !

Apple lance ses nouveaux iPhones… Comme chaque année à cette période. Les fans de la marque sont hystériques, les autres s’en fichent… Ceci dit, certains modèles ont 1 To de stockage, mais le prix pique un peu…

Pour en savoir plus : Apple tape toujours plus fort : 1839 € pour un iPhone…

22:35 Encore une énorme fuite de données à l’APHP…

Après les factures, ce sont des résultats de tests Covid de plus d’un million et demi de personnes qui ont été dérobées durant l’été. Oups…