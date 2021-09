Microsoft est le premier éditeur majeur à opter pour un monde sans mots de passe ! Désormais, il n’est plus nécessaire de définir un mot de passe pour protéger son compte Microsoft grand public.

Le compte Microsoft est utilisé par le grand public pour s’authentifier auprès d’Outlook/Hotmail, de Windows, de OneDrive, de Skype, du Xbox Live et bien d’autres services en ligne de Microsoft comme d’autres acteurs. Désormais, il ne sera plus nécessaire d’associer un mot de passe à ce compte ! D’autres systèmes d’authentification sont privilégiés. Grand promoteur d’un monde sans mot de passe, l’éditeur est le premier des grands acteurs du marché à franchir le pas et encourager les utilisateurs à définitivement oublier leur mot de passe.

« Au cours des deux dernières années, nous n’avons cessé d’affirmer que l’avenir était sans mot de passe, et aujourd’hui, je suis ravi d’annoncer la prochaine étape de cette vision », Vasu Jakkal, VP chez Microsoft dans un billet de blog. « À partir d’aujourd’hui, vous pouvez désormais supprimer complètement le mot de passe de votre compte Microsoft. »

Il rappelle au passage que les mots de passe sont par nature bien peu sûrs et qu’ils sont l’objet de plus de 18 milliards de cyberattaques par an, soit 579 attaques chaque seconde !

Alors, autant s’en débarrasser et privilégier d’autres méthodes.

Désormais, en vous connectant à votre compte Microsoft (avec votre mot de passe pour une dernière fois) vous pouvez totalement retirer le mot de passe. Un message Microsoft vous confirmera même que votre compte Microsoft est encore plus sécurisé ainsi !

Mais avant cela, il faut installer l’app Microsoft Authenticator sur son smartphone. L’authentification se fera alors sur votre PC depuis « Windows Hello » (ce qui suppose d’avoir une caméra à reconnaissance faciale ou un lecteur d’empreinte) ou à l’aide d’une clé de sécurité (USB ou microSD) ou à l’aide d’un code envoyé sur un autre terminal à votre disposition. Tout dépend du service, de l’endroit où vous vous trouvez, et du contexte.

Ce nouveau monde « sans mot de passe » est accessible dès aujourd’hui. Il suffit de se connecter sur son compte Microsoft (account.live.com), d’aller dans Sécurité puis dans « Options de sécurité avancées » puis dans la section « Sécurité supplémentaire » et d’activer « Compte sans mot de passe » !

Microsoft devrait proposer la même fonctionnalité aux entreprises lors de son évènement « Your Passwordless Future Starts Now » qui sera diffusé le 13 octobre 2021 !