Comme chaque lundi, retrouvez toute l’actualité IT de la semaine écoulée en vidéo, commentée et analysée par Guy Hervier et Jean-François Le Nilias…

Cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo est largement consacrée à l’annonce d’IBM qui veut se séparer de ses activités historiques d’infogérance pour focaliser toute son énergie et ses forces au cloud notamment dans son approche hybride et à l’IA. Bref, IBM se splitte en deux entités dont une seule conservera le nom IBM…

Bien évidemment, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent également sur les autres temps forts de la semaine à commencer par le renommage de G Suite en Google Workspace, la nouvelle solution pour l’observabilité des clouds d’Oracle, le rachat d’Awake Security par Arista, la publication de l’étude Hays sur le télétravail dans l’IT et son impact sur les futures carrières IT, et enfin la nouvelle jurisprudence sur l’impact professionnel de vos publications privées sur les réseaux sociaux.

Ils reviennent également sur les 50 ans du Cigref et sur l’événement en ligne public que l’association organise cette semaine pour fêter son demi-siècle d’existence…

 

En bref, cette semaine…

00:50 Google change le nom de sa suite collaborative…

Opération marketing, histoire de faire un peu de publicité gratuite, G Suite devient Google Workspace. Un changement de nom qui s’accompagne de quelques nouvelles fonctionnalités, d’une meilleure intégration des modules mais aussi de l’arrêt du stockage illimité autrefois proposé à certains clients payants.

02:55 Oracle lance une solution d’observabilité sur Oracle Cloud et Cloud@Customer

Gestion de logs, gestion de performance, gestion d’événements… Oracle concurrence Dynatrace, DataDog et Splunk avec une nouvelle offre « Cloud Observability and Management » qui donne plus de visibilité aux comportements des Workloads dans ses infrastructures cloud et managées.

04:40 Arista s’offre l’analyse de trafic d’Awake Security

Réseau et cybersécurité sont indissociables. Comprendre son trafic réseau impose une meilleure visibilité sur les flux eux-mêmes même lorsque ces derniers sont chiffrés. Arista a bien vu les besoins et s’offrent Awake Security, un spécialiste de l’analyse des flux réseaux et de détection d’incidents.

05:50 Les travers du télétravail

Va-t-on vers une ubérisation du travail dans les entreprises ? Selon une étude Hays, la crise sanitaire a davantage impacté la flexibilité du travail dans le secteur technologique que dans presque tous les autres secteurs réunis. 68% des IT souhaitent ou se voient poursuivre le télétravail à l’avenir. Mais des inquiétudes apparaissent notamment en matière d’évolution de carrière.

08:40 Jurisprudence sur les publications sur les réseaux sociaux

Oui, une publication « privée » sur les réseaux sociaux peut mener à votre licenciement. . La Cour de cassation ajoute une précision au droit du travail appliqué aux réseaux sociaux à l’occasion d’un arrêt du 30 septembre 2020 (Cour de Cassation, chambre sociale, 30 septembre 2020, n° 19-12.058). Elle confirme la décision de licenciement d’une salariée d’un groupe textile qui avait publié sur son profil privé des photos montrant la nouvelle collection de son employeur, avant son annonce officielle.

Le dossier de la semaine

10:00 IBM se scinde en deux entités indépendantes…

IBM s’inspire à double titre de HPE… D’une part elle se scinde en deux entités indépendantes (comme HP Inc & HPE en 2014). Sans vraiment le dire aussi crument, IBM par la même occasion se débarrasse en réalité de sa division d’infogérance, comme HPE s’est délesté de l’infogérance chez CSC.

L’évènement de la semaine

14:40 Le Cigref fête ses 50 ans

L’Assemblée générale de l’association des grandes entreprises et administrations publiques françaises, le Cigref, se tiendra en virtuel le 13 octobre 2020 à partir de 19:00 et célèbrera les 50 ans de l’association. Des invités de marque seront présents : Antoine Petit (CNRF), Élisabeth Moreno et Cédric O, etc.

Le coup de cœur/coup de gueule de la semaine

16:10 Cette fois, c’est le cloud Office qui connaît une panne

« Jamais deux sans trois » dit-on… Microsoft connaît une nouvelle panne sur ses infrastructures Cloud. Une migration technique mal contrôlée met à genoux Office 365 rendant Outlook et Teams indisponible pendant plusieurs heures. En fin de semaine, c’est le service Outlook grand public qui a également connu une panne de 4 heures…