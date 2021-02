Abbyy, multinationale spécialisée dans l’intelligence digitale, a interrogé 4 000 professionnels répartis dans 20 secteurs et 4 pays (France, Royaume-Uni, Allemagne et États-Unis) sur la façon dont ils font face à la pandémie d’un point de vue professionnel.

Les résultats mettent en évidence une véritable fracture générationnelle.

61 % des moins de 35 ans déclarent que les process de leur entreprise rendaient leur travail plus ardu durant la pandémie, alors que seulement 36 % des 55 ans et plus partagent ce constat.

Les millennials indiquent par ailleurs être davantage frustrés par les process de leur entreprise, leur imputant notamment une perte de temps (85 % versus 20 % des 55 ans et plus). De même 60 % des plus jeunes déclarent manquer d’information sur les process de leur entreprise contre seulement 26 % des plus de 55 ans. Ils sont également 2/3 (61%) à déclarer manquer de visibilité sur l’avancement des process, alors que seulement 25 % des cadres plus âgés en font état.

Pour pallier cela, les entreprises devraient favoriser une culture bâtie autour de la transparence et rendre les technologies de Process Intelligence accessibles à l’ensemble de leurs collaborateurs.

Enfin, les jeunes professionnels ont, durant la pandémie, eu du mal à trouver la motivation au travail (39 %) versus 19 % seulement pour les 55 ans et plus!

« Alors que les entreprises ont su rapidement mettre en place des solutions technologiques facilitant le travail à distance, elles ont parfois négligé leur facilité d’utilisation et leur impact sur l’ensemble de la chaîne des process » estime Linda Ameur, directrice France d’Abby.