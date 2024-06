Un leadership technologique efficace nécessite une intégration harmonieuse des données, de l’IA et des prises de décision. Voici comment l’IA peut aider les dirigeants à anticiper les tendances et à prendre des décisions proactives.

Avec l’aide de l’intelligence artificielle (IA), les équipes de direction des entreprises accèdent à des quantités massives de données générées automatiquement. A priori, il s’agit là d’un avantage, étant donné le rôle clé des données dans leur prise de décision. Cependant, celles-ci nécessitent une capacité d’analyse spécifique. Il est donc important de développer un leadership technologique.

Comment la technologie impacte-t-elle le pouvoir décisionnaire ?

D’après le rapport Leadership, Decision-Making and The Role of Technology : business survey 2024, les équipes de direction s’appuient souvent sur des analyses dérivées de données incomplètes ou non pertinentes. De plus, près de deux tiers des sondés estiment que leurs dirigeants ne sont pas compétents en matière de compréhension des données et de l’IA.

Ce phénomène peut altérer les processus de prise de décision et donc rendre les entreprises inefficaces en matière de Gouvernance, Risque et Conformité (GRC). Les comités exécutifs et la présidence ont besoin d’une compréhension immédiate des processus et des données. Il en va de la solidité et de la pertinence des prises de décision.

Développer un leadership tech qui allie données, IA et bonnes décisions ?

Depuis quelque temps, le Big Data et l’IA impactent la prise de décision des dirigeants et des professionnels de la GRC car ils génèrent de la donnée exploitable. En analysant mieux les données, il est plus facile de les activer pour réduire les risques.

Une première étape pour développer un leadership technologique consiste à utiliser l’analyse prédictive pour anticiper les tendances. Certains outils s’appuient sur des algorithmes poussés pour aider à prendre des décisions proactives. Mais pour cela, il est important de bien maîtriser les différents types de données disponibles car les données de vente, les habitudes des consommateurs, les tendances du marché et le comportement des actionnaires s’analysent différemment.

L’exploitation de ces données peut servir d’autres domaines comme l’expérience client ou les services commerciaux. Elle peut éclairer des habitudes d’achats, des préférences clients afin d’envisager des améliorations produit ou des focus sur certaines opportunités de ventes. Ces données peuvent également être utilisées pour améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement et la maîtrise des coûts.

Quels risques pour l’entreprise si la Direction interprète mal les données ?

En tant que dirigeant ou dirigeante, il est important de contrôler que les données rassemblées par son logiciel sont issues d’une collecte sécurisée. C’est pour cela qu’il est important de choisir des partenaires de confiance, qui sont eux-mêmes en conformité.

L’analyse de ces données est également un moment crucial, car une mauvaise analyse générée par l’IA représente certains risques pour les dirigeants. Par exemple, une interprétation incorrecte des données éloigne de la réalité du marché et des clients et peut donc entraîner une prise de décision biaisée. Dans ce cas, la réputation de l’entreprise et ses résultats financiers sont en jeu.

D’autre part, certains algorithmes peuvent se voir influencés par des données biaisées et donc créer des discriminations, il est donc important d’utiliser un logiciel de gouvernance permettant un contrôle des algorithmes. Enfin, toutes les entreprises sont soumises à des règlements spécifiques en matière de protection des données et de confidentialité. Le leadership technologique doit donc être basé sur une plateforme logicielle qui n’utilise pas de données personnelles de façon inappropriée et qui respecte les règlements comme le RGPD.

Une fois ces conditions réunies, les informations stratégiques collectées permettent d’atténuer les risques de gouvernance des données et ainsi maintenir un avantage concurrentiel sur le marché.

____________________________

Par Gaetan Fron, Directeur commercial France et Luxembourg pour Diligent

À lire également :