La migration vers le cloud permet aux entreprises de se libérer des contraintes des infrastructures sur site, assurant une mise en œuvre rapide et une gestion simplifiée des ressources. L’intégration de l’IA dans le Cloud amplifie ces bénéfices, rendant les processus plus efficaces et sécurisés.

Le cloud computing constitue une véritable révolution grâce à laquelle des entreprises de toutes tailles peuvent accéder sur demande à une vaste constellation de ressources numériques disponibles sur Internet.

Parmi les principales offres proposées figurent des bases de données, des infrastructures, des plateformes, des logiciels et des capacités de stockage dont la mise à l’échelle permet de répondre de manière transparente à différentes exigences opérationnelles.

Cette approche dynamique libère les entreprises des fastidieuses tâches de développement interne en assurant une mise en œuvre rapide et des modèles de déploiement agiles. Les avantages sont nombreux, des capacités fondamentales telles que la puissance de calcul ou le stockage des données jusqu’aux outils clés en main d’intelligence artificielle (IA), d’analyse des données et d’automatisation des processus métier.

En simplifiant l’accès à des ressources qui concentrent une formidable puissance de calcul et des fonctionnalités de pointe, le Cloud offre des possibilités inédites de stimuler l’innovation, d’augmenter l’efficacité et de révolutionner la manière dont opèrent les industries traditionnelles.

Vers une approche « Cloud first » ?

Par ailleurs, à l’heure où de hauts dirigeants de différents secteurs lancent des initiatives de transformation digitale à la pointe de l’innovation, la migration des opérations dans le Cloud se traduit par une agilité fort appréciée grâce à des services disponibles sur demande qui alignent les ressources disponibles sur les charges de travail en temps réel.

La transition vers une approche « Cloud first » confère ainsi aux entreprises la possibilité de réinventer leur modèle d’engagement client, de dynamiser leurs offres en s’appuyant sur des informations pertinentes fondées sur des données, de renforcer leur compétitivité et d’assurer la continuité de leur activité, même en cas de perturbations opérationnelles. En aidant les entreprises à s’affranchir des systèmes existants, le Cloud accélère l’innovation en répondant à l’évolution rapide des attentes des consommateurs et des besoins opérationnels tout en renforçant leur compétitivité, indépendamment de leur taille et de leur secteur d’activité.

L’intelligence artificielle (IA) constitue une force de transformation dans un grand nombre de secteurs, ce qui amène les entreprises à rechercher la meilleure façon de l’appliquer à leurs différents systèmes. Mais quelle est la meilleure approche ? Faire confiance à la souplesse du Cloud ou aux contrôles qui caractérisent les infrastructures sur site ?

Compte tenu du large éventail d’options technologiques ainsi que de leurs avantages et défis respectifs, cette décision aura des conséquences significatives sur l’évolutivité, le coût, la sécurité et l’efficacité opérationnelle.

Avantages de l’IA et du Cloud

L’étude approfondie des méthodes de déploiement de l’IA met au grand jour de multiples problématiques et permet d’en évaluer les avantages et les inconvénients tout en soulignant le rôle central de la sécurité dans la définition de l’approche optimale pour les entreprises dont l’activité repose sur l’IA. En résumé, le Cloud représente la solution idéale dans la plupart des cas et ce, pour 10 raisons :

1 – Évolution rentable : les services Cloud facilitent l’évolutivité rentable des modèles de machine learning sans investissement initial important, ce qui favorise la flexibilité.

2 – Investissement initial réduit : l’IA déployée dans le Cloud dispense les entreprises, notamment celles aux ressources limitées, d’investir dans un matériel onéreux.

3 – Une grande facilité de déploiement : la rapidité de déploiement qu’offre le Cloud rationalise les processus de configuration, ce qui favorise l’innovation et accélère le lancement de nouveaux projets.

4 – Amélioration de la sécurité : les prestataires de services Cloud investissent dans des protocoles de sécurité rigoureux pour offrir à leurs clients des mécanismes de chiffrement et d’authentification de pointe.

5 – Accessibilité et collaboration : l’IA déployée dans le Cloud facilite l’accès et encourage la collaboration en toute transparence entre plusieurs utilisateurs, augmentant ainsi l’efficacité des projets.

6 – Respect de la conformité : l’adoption de services Cloud conformes aux normes en vigueur assure le respect des réglementations relatives à la protection des données.

7 – Des informations actualisées en permanence : les mises à jour et les correctifs apportés régulièrement par les prestataires de services Cloud réduisent les vulnérabilités et minimisent les risques de violation des données.

8 – Sauvegarde distribuée : parce que les données sont stockées dans le Cloud sur plusieurs sites, le risque de perte de données due à des catastrophes physiques ou à des défaillances matérielles est minimisé.

9 – Expertise et surveillance : les prestataires de services Cloud emploient des experts en sécurité spécialisés dans la cybersurveillance et la réponse aux menaces en continu.

10 – Évolutivité et interopérabilité : l’intégration de l’IA dans le Cloud aux systèmes existants de manière transparente garantit une exploitation et une évolutivité parfaitement fluides.

Inconvénients de l’IA déployée sur site

Au-delà des avantages inhérents au Cloud, les déploiements sur site présentent certains inconvénients :

– Un investissement initial plus élevé : la mise en place de l’IA sur site exige d’importants investissements en matériels, logiciels et personnel qualifié.

– Une évolutivité limitée : la mise à l’échelle de l’infrastructure sur site soulève certaines difficultés, notamment en cas de hausse soudaine des besoins de calcul.

– Maintenance et entretien : la responsabilité de la maintenance et de la mise à niveau des équipements induit des frais opérationnels supplémentaires.

– Obsolescence technologique : les rapides avancées dont bénéficient les équipements d’IA risquent de rendre les configurations sur site obsolètes plus rapidement que les solutions déployées dans le Cloud.

– Dépendance à l’égard des ressources : une sécurité robuste implique le recours à des opérateurs qualifiés, ce qui met à contribution les ressources de l’entreprise.

– Problèmes de sécurité physique : les configurations sur site sont vulnérables aux menaces physiques telles que les tentatives de vol ou les catastrophes naturelles.

Le déploiement de l’IA dans le Cloud impose donc la prise en compte de multiples considérations. Le choix entre les déploiements dans le Cloud ou sur site dépend des besoins, des aspirations et de la tolérance au risque qui caractérisent chaque entreprise. Toutefois, les solutions déployées dans le Cloud se démarquent par leur évolutivité, leur facilité de déploiement et leur sécurité avancée.

Alors que les entreprises s’orientent vers un avenir fondé sur l’IA, l’alignement de la stratégie de déploiement sur leur degré de préparation en matière de sécurité définira leur capacité à exploiter le potentiel de l’IA tout en minimisant les risques. Pour identifier l’approche idéale, les entreprises doivent maîtriser les compromis, les besoins et l’évolution du paysage technologique. Dans ce contexte, l’informatique déployée dans le Cloud apparaît comme une solution prometteuse pour exploiter le pouvoir de transformation de l’IA grâce à sa capacité d’innovation, à son évolutivité et à sa sécurité renforcée.

