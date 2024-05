Jérôme Calmelet, nouveau Président de Kyndryl France, est l’invité de la semaine de Guy Hervier. L’occasion pour lui de revenir sur les débuts prometteurs de son ESN, deux ans et demi après sa scission avec IBM.

Certains se montraient pour le moins dubitatifs il y a deux ans, lorsqu’IBM se séparait de ses activités d’infogérance « qui plombaient ses résultats et ses capacités de croissance », donnant naissance à Kyndryl. Mais après deux ans d’existence autonome, la société spécialisée dans les services informatiques affiche un bilan très positif malgré une situation financière initialement délicate. La trajectoire en U annoncée semble se confirmer, avec un retour prévu à la croissance des revenus dès 2025.

Pour revenir sur les succès et les objectifs de Kyndryl, Jérôme Calmelet, président de la filiale française, est notre invité de la semaine. Il explique cette réussite par la mise en place d’une stratégie en trois volets : optimisation des contrats existants, ouverture à un écosystème de partenaires technologiques, et développement des activités de conseil et de projets.

L’offre de Kyndryl s’articule aujourd’hui autour de Kyndryl Bridge, sa plateforme d’automatisation et d’observabilité, de 6 pratiques (cloud, IA, sécurité…) et de Kyndryl Consult pour accompagner les transformations des clients de bout en bout. Des partenariats clés, comme avec Nvidia sur l’IA, et avec les trois grands hyperscalers dans le Cloud, viennent compléter le dispositif.

Malgré des défis comme la guerre des talents, Jérôme Calmelet se montre confiant et ambitieux pour l’avenir de Kyndryl, qui a su garder le meilleur de la culture IBM tout en insufflant un nouvel état d’esprit tourné vers l’innovation au service des clients.

Avec Guy Hervier, il revient sur la stratégie de Kyndryl pour assurer la croissance de ses activités de conseil et de réalisation de projets ainsi que sur les grandes tendances du marché IT à commencer par l’IA, le cloud hybride ainsi que les enjeux de cybersécurité et de souveraineté des données.

    

