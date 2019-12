Pour la dernière vidéo de l’année 2019, la rédaction d’InformatiqueNews revient sur quelques annonces et actualités fortes de la semaine écoulée. Une semaine où l’on a parlé finesse de gravure, de cybersécurité dans Google Cloud, du rôle stratégique des infrastructures numériques pour l’état, de contrefaçon logicielle mais aussi de la fin du support d’Office 2010.

En Bref

00:50 Des processeurs en 1,4 nm dans 10 ans ?

Réduire la finesse de gravure des processeurs permet de consommer moins d’énergie et de réduire la chaleur émise. Intel a dévoilé une roadmap dans laquelle elle réduira la finesse de gravure tous les 2 ans pour passer des 10 nm de 2019 à 1,4 nm dans 10 ans !

À lire également, notre actu.

03:13 Google Cloud forge de nouvelles alliances en Cybersécurité

Durant Google Cloud Next et ses derniers jours, Google a multiplié ses efforts et ses partenariats pour rassurer les entreprises et leur offrir davantage de visibilité et de contrôle sur la sécurité des workloads exécutés sur GCP.

À lire également, notre actu.

05:00 La FrenchTech des infrastructures numériques

Une alliance d’acteurs clés de l’IT et le Ministère de l’Économie et des Finances entérinent la reconnaissance des infrastructures numériques comme une filière stratégique de l’État à part entière. Une filière qui représente 140 000 emplois directs en France. Cette « French Tech des infras » a pour objectifs de défendre l’emploi et la formation, de renforcer l’innovation et de favoriser l’accompagnement des collectivités.

Pour en savoir plus : Les infrastructures numériques, une filière stratégique

07:00 Violer une licence logicielle est juridiquement une contrefaçon

Nouvel épisode dans la bataille juridique qui oppose Free Mobile et IT Développement. La Cour de Justive de l’Union Européenne considère que le non-respect d’une licence de logiciel relève du délit pénal de contrefaçon et non d’un manquement contractuel (qui relève du droit civil ou commercial).

09:10 LogMeIn racheté pour 4,3 milliards de dollars.

Le fonds Elliot Management s’empare de LogMeIn connu pour ses outils d’accès à distance mais également pour ses rachats de LastPass et des produits GoTo de Citrix (GoTo Meeting). Un rachat qui entraîne une privatisation de l’entreprise entrée en Bourse (sur le Nasdaq) en 2009.

En détail

10:20 La fin du support d’Office 2010

Annoncée pour octobre 2020, l’EOL d’Office 2010 marque la fin du support de la suite bureautique qui a connu depuis plusieurs mises à jour majeures : Office 2013, Office 2016, Office 2019 sans oublier sa déclinaison cloud par abonnement Office 365.

Très populaire, la version 2010 est encore très populaire auprès de nombreuses entreprises qui n’ont pas souhaité adopter les versions ultérieures ou passer dans le cloud.

Guy Hervier revient sur les implications de cette deadline et les choix qui s’offrent aux entreprises…

A lire également : End of support for Office 2010

La semaine prochaine et après

14:00 Le FIC 2020

Le début d’année sera marqué par deux événements. Le premier, international, est le CES de Las Vegas. Le second, plus français quoique d’ambition européenne, sera le grand forum Lillois de la Cybersécurité : le FIC. L’édition 2020 se tiendra du 28 au 30 janvier et se focalisera sur l’humain au cœur de la cybersécurité. Et si les utilisateurs n’étaient pas seulement une menace, mais plutôt l’une des réponses aux défis posés par la cybersécurité ? Alliant un Forum d’échanges sur la cybersécurité et un Salon de rencontre entre acheteurs et fournisseurs de solutions de cybersécurité, le FIC s’est imposé au fil des ans comme un événement incontournable.

Pour en savoir plus, le site du Forum International de la Cybersécurité

Coup de Gueule / Coup de Pouce

15:22 Amazon cherche à faire preuve de transparence

En pleine tempête médiatique après la folie du Black Friday et des achats de Noël en ligne, Amazon cherche à briser certains mythes des GAFA en annonçant publiquement le montant des impôts payés en France par la filiale française. Un chiffre qui masque des réalités plus complexes.

A lire également : Une décennie de croissance pour les GAFAM

Retrouvez l’info en vidéo à partir du 13 janvier 2020. Joyeuses fêtes de fin d’année 2019 à tous…