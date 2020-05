Ces dernières années, le domaine de la mobilité au travail a connu de grands bouleversements. Les smartphones et les tablettes sont désormais des outils de travail essentiels pour les employés dans de nombreux types d’organisation et de nombreux domaines d’activité. Mais vers qui ces employés peuvent-ils se tourner lorsqu’ils ont besoin d’aide avec une application ou un réglage, en particulier s’ils utilisent leur appareil personnel dans le cadre du travail ?

Les attentes sont de plus en plus grandes parmi les employés, et les responsables informatiques doivent comprendre qu’il faut fournir une assistance technique solide tant pour tous les appareils mobiles professionnels que pour les appareils personnels utilisés dans le cadre d’un programme de type « apportez votre propre appareil » (BYOD). Cependant, une enquête IDG récente auprès de responsables informatiques révèle que la plupart admettent ne pas être totalement équipés ou préparés pour l’assistance des appareils mobiles.

Bien que 84 % des répondants estiment que l’assistance actuelle fournie par leur entreprise aux utilisateurs d’appareils mobiles est suffisante, presque tous (87 %) pensent qu’ils ont besoin de davantage de technologies, d’outils et de personnel d’assistance. En résumé, cette expansion est nécessaire pour répondre à l’importance croissante de la mobilité pour les activités des entreprises.

Ce livre blanc proposé par Rescue détaille les attentes des employés en entreprise et les défis auxquels les équipes IT doivent faire face pour y répondre.

