Épluchant une étude internationale publiée par AppDynamics et réalisée auprès de 1000 DSI, nos confrères d’IT For Business notent que 87% des DSI voient dans la crise sanitaire et économique actuelle une opportunité de prouver leur valeur.

Ils sont 80% à avoir déjà remarqué que cette crise a positivement changé la perception de l’IT dans l’entreprise.

Il est vrai que si 78% des DSI français estiment que la pandémie a aussi révélé des faiblesses dans les stratégies numériques, elle aura pour 74% d’entre eux permis de concrétiser en quelques semaines des projets de transformation numérique qui végétaient depuis plusieurs mois ou années.

Pour plus de détails sur les défis rencontrés par les DSI en cette période complexe et leur vision de l’après crise, nous vous invitons à lire l’analyse d’IT For Business.

En outre, depuis le début de cette crise et du confinement, la rédaction d’IT For Business interview presque chaque semaine un DSI français pour savoir comment ses équipes font face à la situation et les solutions qu’ils ont mises en œuvre.

