Décidément, la pandémie réussit bien aux entreprises du monde de la Tech. Après les excellents résultats de Microsoft et Google, Amazon et Apple font tomber les records…

Ceux qui trouvaient que les résultats de Microsoft et Google pour le premier trimestre 2021 avaient quelque chose de lunaire vont avoir encore plus de mal à comprendre ceux d’Apple et d’Amazon. Pour faire simple, les résultats d’Apple sont quasi-équivalents à ceux de Microsoft et Google réunis ! Et ceux d’Amazon ridiculisent ceux d’Apple !

Pour rappel, Microsoft a affiché pour le premier trimestre 2021 un CA de 41,7 milliards de dollars pour un bénéfice net de 15,5 milliards de dollars. De son côté, Alphabet, la maison mère de Google dont les résultats dépendent à 99,7% de Google, affiche un CA trimestriel de 55,3 milliards de dollars et un bénéfice de 17,9 milliards de dollars.

Apple s’envole

Apple vient également de dévoiler les résultats de ce premier trimestre toujours marqué par la pandémie. Si les résultats de Google et Microsoft sont « lunaires » alors ceux de la firme à la pomme sont « stellaires ». L’entreprise créée par Steve Jobs a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 89,6 milliards de dollars et un bénéfice net de 23,6 milliards de dollars en hausse de 54% par rapport au premier trimestre 2020, battant ainsi de nouveaux records.

Bien évidemment l’iPhone reste la « vache à lait » du groupe. Mais les ventes de smartphones ne représentent plus que 53,5% des rentrées financières du groupe, ce qui est une situation beaucoup plus saine. Les ventes d’iPhone ont rapporté 47,9 milliards de dollars. Mais la division « Services » est aussi en forte hausse de 21% avec un CA de 16,9 milliards de dollars pour le 1er trimestre 2021 et surtout l’assurance de rentrées régulières des quelque 660 millions d’abonnés. Portée par le regain d’intérêt des consommateurs pour les ordinateurs et l’attrait de ses nouvelles machines M1, la division « Mac » affiche un CA de 9,1 milliards de dollars en hausse de 41% ! L’iPad a contribué à hauteur de 7,8 milliards de dollars au CA trimestriel d’Apple (hausse de 44%) et l’iWatch à hauteur de 7,84 milliards (hausse de 25%).

Bref, chez Apple, tout va bien, quelle que soit la division…

Amazon bat ses propres records

Mais alors que penser des résultats d’Amazon ? Le groupe vient de réaliser le meilleur premier trimestre de son histoire. Le chiffre d’affaires Q1 2021 s’élève à 108,5 milliards de dollars ! Une hausse de 44% par rapport aux 75,5 milliards de dollars réalisés en Q1 2020 ! Les bénéfices nets s’élèvent à 8,1 milliards de dollars.

Une façon comme une autre de célébrer les 15 ans d’AWS et les 10 ans du service Prime Video.

Justement, le cloud d’Amazon représente désormais pour le groupe un business annuel de plus de 50 milliards de dollars (en l’occurrence 54 milliards). AWS affiche un CA trimestriel de 13,5 milliards de dollars en hausse de 32% (à comparer par exemple au 4 milliards de dollars de Google Cloud). Comme le note « The Register », AWS est ainsi en passe de devenir une entreprise informatique plus grosse qu’IBM, une fois le split « IBM/Kyndryl » officialisé.

Par ailleurs, Amazon peut désormais s’enorgueillir d’avoir franchi la barre des 200 millions d’abonnés Prime.

Mais toute la Tech se porte bien

Face à ces géants, les autres entreprises technologiques paraissent bien petites mais elles aussi se portent bien.

Samsung a réalisé un CA de 59 milliards de dollars avec un bénéfice net de 6,4 milliards de dollars, un résultat porté par d’excellents chiffres de vente de smartphones et un marché de l’électronique grand public en pleine effervescence.

SAP, le plus grand éditeur européen et le seul dont les chiffres peuvent encore être rapprochés de ceux des géants américains, affiche un CA trimestriel de 6,35 milliards d’euros en hausse de 2%.

Capgemini affiche un CA trimestriel de 4,2 milliards d’euros en hausse de 24,2% grâce notamment à l’intégration d’Altran.

Dassault Systèmes affiche des résultats également au-dessus de la fourchette haute de ses objectifs avec un CA trimestriel de 1,17 milliard d’euros en hausse de 9% et un bénéfice de 397 millions d’euros en hausse de 19%.