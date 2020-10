La crise pandémique a sur les GAFAM un effet inverse au reste de l’économie. Le troisième trimestre 2020 s’affiche comme un trimestre record pour les géants de la Tech…

96,15 milliards de dollars de chiffres d’affaires pour le troisième trimestre 2020 ! Les résultats d’Amazon sont spectaculaires. 96,15 milliards en un seul trimestre… C’est plus que les chiffres d’affaires records annoncés par Google et Microsoft réunis !

Microsoft avait annoncé en début de semaine un trimestre exceptionnel : 37,2 milliards de dollars pour un bénéfice de 13,9 milliards de dollars. Et au passage une progression de 48% pour Azure et de 37% pour Surface.

Hier, les autres GAFAM ont également publié leurs résultats pour le troisième trimestre 2020. Et la crise a clairement boosté leur activité.

Amazon annonce donc un CA en hausse incroyable de 37% (par rapport au même trimestre 2019) pour atteindre les 96,15 milliards de dollars avec un bénéfice de 6,3 milliards de dollars (l’activité retail d’Amazon génère moins de marge, d’où les bénéfices moindres par rapport aux autres GAFAM). Les résultats sont très supérieurs aux attentes du marché. Amazon prévoit déjà réaliser entre 112 et 121 milliards de dollars au quatrième trimestre (avec le boost des ventes de fin d’année qui sera amplifié par le confinement dans plusieurs pays européens). En revanche, l’entreprise annonce un nouvel investissement de 4 milliards de dollars dans la lutte contre le Coronavirus et les mesures pour en protéger son personnel qui affectera les bénéfices du dernier trimestre. On notera quand même qu’AWS annonce une croissance de 29% sur ce trimestre (à comparer aux 48% de croissance d’Azure).

Facebook annonce que 2,5 milliards de personnes utilisent au moins une de leurs applications chaque jour sur la planète. Toutefois, aux US et au Canada, la base d’utilisateurs actifs de Facebook est tombée de 198 millions à 196 millions d’utilisateurs en un trimestre. Une tendance qui sera à suivre. La grande campagne américaine anti pub « StopHateForProfit » (avec de nombreuses stars des réseaux sociaux qui ont gelé leurs comptes réseaux sociaux pour dénoncer l’inaction du groupe face à la désinformation et aux contenus haineux) pas plus que le COVID-19 ne semblent avoir affecté la santé financière du groupe. Facebook annonce un CA de 21,47 milliards de dollars en hausse de 22% (par rapport à Q3 2019). Les bénéfices augmentent de 29% pour atteindre 7,85 milliards de dollars.

Apple affiche un nouveau trimestre record avec un chiffre d’affaires de 64,7 milliards de dollars et 12,7 milliards de dollars de bénéfice. L’iPhone reste le cœur d’activité de l’entreprise avec un chiffre d’affaires de 26,4 milliards de dollars mais ce chiffre est largement en décroissance (il était de 33,4 milliards en Q3 2019) et l’iPhone ne représente plus de 41% des revenus de la marque. Les services sont devenus la nouvelle vache à lait du groupe avec un CA de 14,5 milliards de dollars sur ce trimestre avec une croissance de 16%. Sur le papier, les ventes d’iPhone ont diminué de 21% mais l’effet est en partie fictif puisque cette année Apple a annoncé ses iPhone 12 plus tard que d’habitude.

Alphabet, la maison mère de Google n’a pas non plus souffert de la crise COVID-19 et de son impact annoncé sur le marché publicitaire. Son chiffre d’affaires progresse de 14% par rapport à l’an dernier et s’élève à 46,17 milliards de dollars. Les bénéfices s’élèvent à 11,2 milliards de dollars. Le résultat est surprenant parce qu’au second semestre 2020 Alphabet avait publié le premier trimestre en baisse de son histoire ! Le phénomène n’aura donc été que de courte durée. Les revenus publicitaires au troisième trimestre 2020 sont en croissance de 10% par rapport au même trimestre 2019. Les revenus publicitaires sont même en croissance de 32% sur YouTube, signe de la hausse de consommation de vidéos en ces temps pandémiques.

Enfin, dernier chiffre surveillé de près par tous les observateurs, le chiffre d’affaires trimestriel de Google Cloud est en augmentation de 45% (par rapport à Q3 2019).