Face à la multiplicité des failles Zero Day et à l’augmentation des attaques sur la supply-chain logicielle, les entreprises cherchent à s’assurer de la qualité des codes qu’elles développent. Olivier Gaudin, pionnier du Clean Code est le Grand Témoin d’InformatiqueNews.

Société spécialisée dans l’amélioration de la qualité du code dans une trentaine de langages, SonarSource a récemment levé plus de 400 millions de dollars, ce qui la valorise au-delà des 5 milliards de dollars. Un succès qui reflète l’importance qu’ont pris aujourd’hui les outils de Clean Code alors que les entreprises cherchent de nouvelles pistes pour améliorer la qualité de leurs logiciels.

Totalement intégrée aux outils de développement et intégré au flow de programmation pour ne pas affecter la productivité des développeurs, la solution de « Clean Code » de SonarSource est devenue une arme essentielle pour les entreprises à l’heure où les contraintes de conformité et la multiplicité des cyberattaques pèsent de plus en plus lourd sur le quotidien des DSI et des équipes DevOps. Olivier Gaudin, co-fondateur et CEO de SonarSource est notre Grand Témoin. Il évoque avec Guy Hervier les réalités du développement en entreprise, les pièges des codes de qualité insuffisante, la nécessité de changer les mentalités, les liens entre qualité et sécurité du code, les relations entre DevOps et Clean Code, et la maturité des dirigeants d’entreprise et des DSI face aux problématiques d’industrialisation de la qualité des développements…